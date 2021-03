Cristina L. Schlichting: "A la edad de Irene Montero, con tres hijos también, yo sólo tenía deudas"

"¡Muy buenos días España! Hoy hay que cambiar la hora. Esta noche dormiremos una hora menos y las dos serán las tres, pero ganaremos en luz y sol. A partir de ahora veremos con naturalidad que a las ocho y media de la tarde será aún de día, más o menos y según las zonas del país. Atrás quedan ya los cortísimos días del invierno.

Malas noticias del coronavirus. 590 muertos ayer. Desde la segunda semana de febrero no teníamos cifras tan malas, que ya certifican la cuarta ola de la covid, que tiene media Europa cerrada. El Ministerio de Sanidad aprieta para cerrar la hostelería y dos comunidades, Madrid y Andalucía, luchan por hacer compatibles las restricciones y la supervivencia de la hostelería. Son dos filosofías distintas, que chocan además porque hay elecciones en Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez se implica directamente en la batalla en contra de Ayuso.

Por ejemplo, con el reparto de las ayudas económicas por la pandemia. El Gobierno ha distribuido entre tres autonomías el 46 por 100 de los 7.000 millones disponibles. La mitad. Son Canarias, Andalucía y Cataluña, con 1.000 millones cada una. A mucha distancia van las otras, entre ellas Valencia y Madrid, con 650 millones. Las protestas no se han hecho esperar. Hemos hablado con Ana Camins, secretaria general del PP y número tres de las listas por Madrid.

Lo de Pedro Sánchez con Madrid es obsesión. Por ejemplo, y es cosa que nos perjudica a todos los españoles, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, se había interesado por visitar el Hospital Zendal, que es un ejemplo de celeridad y capacidad de reacción ante la pandemia, del que podían aprender muchos europeos. Bueno, pues el Gobierno ha desplazado la visita, que ya estaba anunciada, a otro centro sanitario fuera de Madrid.

El Ever Given está atascando al mundo

Y hay atasco en el mundo, que hay que ver la que ha liado el barco Ever Given en el Canal de Suez. El gigantesco carguero, que ocupa como tres estadios de fútbol, ha encallado en la arena y ha atascado el centro neurálgico de los transportes de petróleo internacionales. Para que te hagas una idea, una trayecto entre Asia y Europa se alarga 20 días, casi un mes, si se elige dar la vuelta a África en lugar de usar ese canal estratégico. Con el atasco del Ever Given se pierden 8.000 millones de dólares al día por el atasco de los barcos, y los retrasos de los suministros ya han empezado afectarnos, por ejemplo, en las piezas de las fábricas de coches. Hay que ver lo pequeño que es el mundo y lo interconectado que está.

Henri Parot trasladado a León

Entretanto, en España, todo va como siempre. El Gobierno sigue acercando etarras al País Vasco, aprovechando que los fines de semana nos fijamos menos. Henri Parot, el asesino de la casa cuartel de Zaragoza, ha sido trasladado de Cádiz a León. Tiene 39 asesinatos a sus espaldas. Y en Cataluña han encallado por ahora las votaciones del presidente del gobierno local. Pere Aragonès tendrá que esperar a la segunda vuelta, el martes, para meterse en el palacio de Sant Jaume. Va a gobernar una coalición en la que está la CUP, los que queman contenedores en las calles, pobres catalanes.

¿Cómo ha acumulado tanto dinero doña Irene Montero?

Pero de lo que hoy se habla es del patrimonio de esa pareja de proletarios unidos del mundo que configuran Irene Montero y Pablo Iglesias. De acuerdo con las declaraciones patrimoniales de ambos, tienen más de 700.000 euros de activos. Que un responsable público tenga dinero no es malo, al contrario. Si es de procedencia lícita, suele indicar inteligencia y capacidad de trabajo. El ministro Castells, de Universidades, por ejemplo, es el que más dinero tiene, cuatro millones de euros, pero es que viene de una brillante carrera en los Estados Unidos. A mí me parece que es bueno que un señor dinámico, que ha triunfado en la sociedad, se meta en política porque traerá buenas ideas y además es evidente que no lo hace por dinero. Lo prefiero mil veces a que, por ejemplo, cobre de mis impuestos alguien como Rufián, que apenas ha trabajado en una empresa de empleo temporal, que además prescindió de sus servicios.

El problema estriba en que ni Pablo Iglesias ni su mujer han hecho un carrerón laboral. Para empezar, apenas tienen 42 y 33 años. En segundo lugar, tienen tres hijos, que suponen un montón de gastos. Él, que era profesor universitario, no tenía un duro antes de llegar a la política. Pero ha sido fundar el partido Podemos y meterse en política activa y empezar a ingresar a tocateja. Literalmente, y salvo que los haya ingresado de Venezuela o de Irán, los contribuyentes hemos pagado cada euro de sus ahorros.

Más grave es el caso de su mujer, cuya única ocupación laboral fue como dependienta en la cadena de electrodomésticos Saturn. Recién licenciada en Psicología y, en plena etapa como becaria, abandonó todo y se metió en Podemos. Ha sido, primero, responsable de movimientos sociales en su partido; después, diputada, portavoz y ministra. Con 33 años, tiene ahorrados 400.000 euros de patrimonio, en activos. Asombroso. A esa edad, con tres hijos también, yo sólo tenía deudas, las de la hipoteca. Había estudiado, como ella, había hecho estudios en el extranjero, como ella, y había empezado el doctorado, como ella. Llevaba, eso sí, trabajando en ABC desde los 22 años. ¿Cómo ha acumulado tanto dinero doña Irene Montero, que es diez años menor que su esposo y tiene cien mil euros más? Se me escapa del todo".

