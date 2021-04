Schlichting: “Ir a las urnas en Madrid del brazo del presidente es como llevar piedras en los bolsillos”

¡Muy buenos días, España! Gracias, gracias a todos por este EGM histórico que ha puesto a COPE por encima de los tres millones trescientos mil oyentesy a los compañeros de ‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’a la cabeza del periodismo deportivo radiofónico. Mi gitano, Carlos Herrera, ha tenido el mejor dato de toda su carrera radiofónica, dos millones y medio de oyentes diarios, en plena pandemia y con tantas dificultades. Paco, Pepe, y Manolo son líderes absolutos de la radio deportiva y también Juanma Castaño, con 753. 000 oyentes. Gracias también desde este humilde negociado. Por hacer que este programa ‘Fin de Semana’ alcance los 738.000 oyentes. Para nosotros es un honor trabajar a vuestro servicio cada sábado y cada domingo.

LOS CIENTÍTFICOS Y LA VACUNACIÓN

Y vamos con lo sucedido. Llamada urgente de los científicos españoles. Que no paren. Eso han pedido los científicos españoles. Que no se pare de vacunar. 200.000 de ellos, agrupados en 82 sociedades científicas, han elaborado un manifiesto y difundido un comunicado que se titula: “No paren la vacunación y pónganse de acuerdo en las medidas de control de la pandemia”. Por fin un poquito de sentido común. Es el manifiesto con el que termina el segundo Congreso Nacional Multidisciplinar Covid-19 de las Sociedades Científicas de España. Los expertos miran con asombro cómo unas comunidades autónomas hacen una cosa y otras, otra; y las vacunas son sometidas a parones según oscila la opinión pública. El político, ya se sabe, si sale un caso de trombosis entre un millón de vacunados, y la gente se asusta, mira las encuestas y dice, uy no, paramos, paramos, no sea que dejen de apoyarnos. Pero los científicos son contundentes. Concluyen rotundamente, en el primer punto de este manifiesto: “A los ciudadanos, nuestro mensaje es vacúnense. A los políticos, vacúnenlos. La vacunación debe quedar fuera del debate político y NO debe suspenderse sin atender a criterios puramente científicos ni de forma impulsiva”. Carlos Herrera ya ha puesto el brazo esta semana y estamos a la espera de que Pedro Sánchez ponga el suyo y se inocule la vacuna, que es más importante que la foto que se ha hecho hoy en unos laboratorios de Gerona, disfrazado de científico, para que le vean bajando a la arena del covid, éste, que no ha pisado una residencia en este tiempo ni ha ido a visitar enfermos. Éste, que sólo ha hecho una visita rápida, de cumplido, al Hospital La Paz, sin avisar ni a las autoridades.

Entretanto hoy tenemos ejemplos nuevos de los desacuerdos que denuncian los científicos. Isabel Ayuso ha pedido al Gobierno que las empresas puedan vacunar a sus empleados y garantizar así que vuelvan al trabajo, que digo yo que cuantos más sean a vacunar, más fácil, y ya han dicho que no. A su vez, el ministro de Sanidad quería prohibir fumar en las terrazas, en pleno crecimiento de los índices de contagio, y desde Cataluña se han negado. También la presidenta de la Comunidad de Madrid ha contestado que “más diligencia en las vacunas y menos ocurrencias”, que en muchas comunidades ya está prohibido fumar en las terrazas si no hay distancia de dos metros entre comensales. En fin, que seguimos cada uno a lo suyo y la gente, confundida.

EL ADIÓS DE RAÚL CASTRO

La noticia política de internacional está en Cuba. Se va Raúl Castro, el hermano de Fidel. 90 años tiene el mandatario, 90, y por fin ha pensado en jubilarse, la criaturita. Hay que ver estos regímenes dictatoriales en que es la familia la que ponen en el Gobierno y además hasta la más provecta vejez. Cabría pensar que algo se mueve en Cuba, pues no.

El nuevo dirigente del Partido Comunista será el actual presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz Canel, que lo tiene todo atado y bien atado, 60 años acaban de cumplirse de la proclamación del socialismo en Cuba, tras la invasión de Playa Girón.

¿Y qué hace la gente? ¿Qué hacen los cubanos? Pasar del partido y del congreso del partido y de la revolución del partido e intentar sobrevivir, en plena pandemia y con unas cifras económicas pavorosas. Y los mandatarios, a lo suyo, con el póster del Che Guevara y dándose la vida padre.

EL PAPEL DE SÁNCHEZ EN LAS ELECCIONES DE MADRID

En España, Pedro Sánchez ha acordado traspasar las competencias de prisiones al País Vasco en un viernes en el que, como desde hace meses, ha acercado otros cinco etarras a las prisiones vascas. Ya van 176. No hay fin de semana en que las víctimas no se lleven un disgusto. Podemos imaginarnos lo contentos que están los de ETA, a los que tratarán en la cárcel como la Generalitat de Cataluña, que ya tienen traspasadas las prisiones, trata a los presos del procés. Como la medida les da vergüenza, se ha aplazado la foto oficial del traspaso de competencias hasta después de las elecciones de Madrid, el 4 de mayo.

La verdad es que con estas cosas el candidato socialista lo lleva crudo. Ángel Gabilondo, un señor razonable, que ganó las elecciones la vez pasada, no gana para disgustos con el apoyo de Pedro Sánchez. Entre los anuncios de que va a subir los impuestos, el apoyo a Pablo Iglesias, que va fatal en las encuestas y el anuncio de que no va a sostener legalmente a las comunidades autónomas habilitando medidas que permitan las restricciones contra el covid una vez que desaparezca el toque de queda, a Ángel Gabilondo no se le pueden poner más obstáculos. Ahora dicen que Tezanos va a sacar un sondeo especial en breve, para intentar ayudarle. Pero es que ir a las urnas en Madrid del brazo del presidente es como llevar piedras en los bolsillos cuando intentas nadar en un río bravo.

FUNERAL DEL DUQUE DE EDIMBURGO

Y nos vamos a Gran Bretaña. Hoy entierran al marido de la Reina en una ambiente familiar y solemnísimo, que ha sido calculado milimétricamente. Fíjate que fue el propio Duque de Edimburgo, hace ya veinte años, diseñó el coche que hoy va a transportar su cuerpo y eligió personalmente el féretro en el que iba a ir, de roble y plomo, para que el cuerpo dure más y se proteja de las humedades.