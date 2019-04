Schlichting: "La muerte provocada no es materia electoral"

Tiempo de lectura: 3



Entretanto, el follón en Europa lo representa Theresa May. La primera ministra ha solicitado una prórroga hasta el verano de la decisión para salirse de la Unión Europea y Donald Tusk, en nuestro nombre, le ha ofrecido un años, doce meses, pero es que la señora, que en ese caso tiene que convocar elecciones europeas en Gran Bretaña -que manda narices que los británicos voten ahora en nuestros comicios- precisa que, atención, en caso de decidir salirse antes de las elecciones, suspendería abruptamente la votación. De verdad que no hay quién los entienda, luego dicen de los del sur de Europa, pero aquí no hay coherencia ninguna.

Ayer protagonizó el Gobierno otro viernes propagandístico aprobando decretos ley. La suma de todas las medidas anunciadas con estos decretazos, saltándose los debates parlamentarios y las enmiendas de la oposición, nos va a costar 920 millones de euros. Si a esto se añade el coste de la revalorización de las pensiones con el IPC, la cifra total podría rondar los 1500 millones. Y algo más si se incluye la parte anual del plan de tres años para reducir el desempleo de larga duración, anunciado ayer. Los gastos han desatado la alarma de la AIREF, el organismo independiente encargado de la estabilidad presupuestaria. Con estas medidas nuestro país habrá perdido la oportunidad de reducir el déficit público. España no se merece que el esfuerzo de los españoles para salir de la crisis sea dilapidado de esta manera.

La noticia demoscópica la pone el CIS catalán. Como nos dijo Duran i Lleida la semana pasada, el voto nacionalista va a aumentar en Cataluña. TV3 no habla de otra cosa que del juicio del llamdo procés y, como es la telvisión mayoritaria, influye en el electorado. Según esta encuesta, Esquerra Republicana de Cataluña ganará las elecciones. Los nacionalistas serían mayoría, tanto en generales como en autonómicas. El partido del fugado en Bruselas y de Torra se va a hundir, porque la gente prefiere la actitud de Junqueras a la huída de Carles Puigdemont a Waterloo. El PSC mejora. Los Comunes, la marca podemita catalana, se quedarán igual y el PP bajará. Ciudadanos, por lo tanto, sería segundo en las autonómicas, pero no superaría el quinto puesto en las generales.

Ayer el consejo de ministros reflejó también el esfuerzo del Gobierno por desmarcarse de Bildu después de los insultos del jueves a la Guardia Civil, la Policía y la Ertainzta en el Parlamento vasco, donde Julen Arsuaga dijo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado era nazis y asquerosos.

La ministra Celaá intentó disimular así que su Gobierno se ha apoyado en los votos de Otegui para sacar adelante sus decretazos y que el PSOE sacó adelante en aquel pleno, con el PNV, la decisión de implementar una ignominiosa investigación sobre las supuestas torturas perpetradas en la lucha contra ETA.

Pero de lo que todo el mundo habla es de la decisión de Ángel Hernandez de ayudar a suicidarse a su mujer con pentobarbital sódico. Maria José Carrasco llevaba 30 años con esclerosis multiple y tenía dolores y una importante limitación. Él se había jubilado para dedicarse a ella. Angel Hernandez, que fue detenido, ya está libre y difícilmente será condenado porque la ley española prevé atenuantes.

La ministra aprovechó la rueda de prensa para anunciar una ley de eutanasia, en plena campaña electoral,

Me va a permitir la ministra, pero de lo que no puede hablar es de ser cauteloso. Porque esto se llama precipitarse para obtener votos. Es terrible ver sufrir a una persona enferma o moribunda. El calvario de Ángel Hernández, que ha dado veneno a su mujer, viene de aquí. ¿Cómo es posible que María José Carrasco, dependiente total por esclerosis múltiple, llevase diez años en lista de espera para una residencia?

Cuando ingresó en 2018 en la unidad de paliativos del Hospital Santa Cristina de Madrid, apenas pudo permanecer 15 días. No le correspondían más.

En España fallecen 380.000 personas al año y, según los expertos, al menos 75.000 de ellas mueren mal. No hay una ley de paliativos, porque cuando estaba en camino, se convocaron estas elecciones.

Claro, que hay una manera de abaratar el tema y, perdonen que sea tan directa: la que propone la ministra, aprobar la eutanasia. Elimina camas de hospital y asistencia de largos años por parte de profesionales. El problema es entonces definir qué homicidios son compasivos y cuáles no. Kafkiana decisión, en la que los Países Bajos son pioneros en ampliar despenalizaciones. Pasaron de enfermos terminales a enfermos crónicos. Pasaron de adultos a menores. Y finalmente han pasado de enfermedad física a mental.

Ayer, el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicaba el peligro de aprobar la provocación de la muerte. Es curioso que los que creen en la vida eterna defiendan ahora la existencia terrena como un gran valor, y que en cambio, los que solo creen en esta vida, apuesten con resignación por la muerte.