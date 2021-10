Schlichting: “Biden de un plumazo se ha cargado la historia de España en América”

¡Muy buenos días España! Hoy más que nunca cabe decir el nombre de nuestro país con alegría, porque estamos en el Puente del Pilar y celebramos el martes la Fiesta de la Hispanidad.

Fijaos que no es fiesta religiosa, es una celebración civil que a veces, entre puentes y botellones, entre santos de las Pilares, a las que aprovechamos para felicitar, se nos pasa un poco desapercibida. Claro, no hay árboles con luces, como en Navidad; ni procesiones como en Jueves Santo, ni monas de chocolate, como en Pascua, y lo que sí que hay es cierto… como lo diría yo, no cierta vergüenza por ser español, pero sí algo de pudor para hablar de ello. Es curioso esto.