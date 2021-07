Schlichting, a Robles: “¿Es una elucubración que el confinamiento haya traído gravísimas consecuencias?"

¡Muy buenos días España! Es 18 de julio y hace calor, como toca, en la que suele ser la quincena más calurosa del año. Este domingo continuará el tiempo seco y soleado, con máximas que podrán superar los 40 grados en algunos casos. En Galicia se prevén cielos nubosos en el litoral oeste, con nieblas costeras. Jorge Olcina nos anunciaba además el tiempo para la semana que empieza mañana.

A LA VUELTA DE LOS TOQUES DE QUEDA POR LA PANDEMIA

Y vuelven los toques de queda con la quinta ola de pandemia. Mucha incidencia entre los jóvenes, aunque menos hospitalización que en los peores momentos de la pandemia. Follón en las comunidades, por el vacío legal que arrastramos desde el principio de todo esto y que el Gobierno se niega a corregir.

Los tribunales superiores de justicia de Extremadura y Canarias se han negado a validar los toques de queda. En Navarra, la medida ya ha sido aprobada y entrará en vigor el miércoles, y hoy son ya tres comunidades las que sí tendrán pautas nocturnas, Valencia, Cataluña y Cantabria. El desconcierto y la disparidad no ayudan a controlar las aglomeraciones, claro. 4.300 personas fueron desalojadas este fin de semana por la Guardia Urbana en Barcelona por incumplir el toque de queda, sobre todo en el distrito de centro y en las playas, en particular porque los turistas no se enteraban de las restricciones. En Valencia se han puesto 61 multas por incumplir el toque de queda, en vigor desde el pasado martes. En Torrevieja, por ejemplo, se dispersó un botellón de mil personas.

ESTABILIZADO EL INCENDIO DEL CAP DE CREUS

Hay buenas noticias, parece, del incendio del Parque Natural del Cabo de Creus, que parece que va siendo controlado. Los bomberos han reabierto esta noche el acceso a algunas de las urbanizaciones de la zona que habían sido evacuadas. Elfuego ha sido estabilizado pero se han perdido 400 hectáreas de monte bajo. Las llamas han llegado a amenazar el bello monasterio románico de Sant Pere de Rodas pero el peligro ha pasado.

ADIÓS A PILAR BARDEM

Otra muerte en el panorama nacional, ha fallecido la actriz Pilar Bardem. Tenía 82 años y una enfermedad pulmonar, no relacionada con el covid. Se termina así una rica carrera artística de una mujer clave en una saga familiar de actores. Bardem ha estado muy relacionada con el activismo político de la izquierda.

Y España se prepara con entusiasmo para la llegada masiva de turistas ingleses porque a partir de mañana lunes los británicos ya no tendrán que hacer cuarentena al regresar de España. Un respiro para el castigado sector turístico.

Los partidos han tenido reuniones ayer.Núñez Feijóo ha sido reelegido como líder del PP en Galicia, Pedro Sánchez ha apoyado en Andalucía al nuevo jefe, Juan espadas, que sustituye a Susana Díaz y Ciudadanos ha concluido que no habrá fusión con el Partido Popular y que, pese a la fuga continua de representante y votos, perseverará en el liberalismo como seña de identidad.

EL GOBIERNO, CONTRARIO A LA SENTENCIA DEL TC

Y en entrevista a ‘El País’, el nuevo ministro de la Presidencia y hombre fuerte de Pedro Sánchez tras el despido de Iván Redondo, FélixBolaños, dice hoy que la declaración del estado de alarma al principio de la pandemia fue lo correcto, que se trataba de salvar vidas y que no quisieron decretar el estado de excepción porque se trataba de proteger al máximo a la población con la mínima afectación de los derechos.

Bolaños desprecia así la sentencia del Tribunal Constitucional y reitera que al Gobierno le da igual que el TC haya dicho que Pedro Sánchez no tenía permiso para confinarnos en las casas de manera tan dura porque el estado de alarma no lo permitía y que habría que haber decretado un estado de excepción aprobado por el Parlamento de la Nación para recortar los derechos de los ciudadanos hasta ese extremo. Las declaraciones de Bolaños remachan las de la ministra de Sanidad, Pilar Llop, que se ha permitido relativizar la sentencia porque hubo magistrados que discreparon del fallo mayoritario, como si los fallos de los tribunales tuviesen niveles según los votos, como Eurovisión.

También la ministra de Defensa, Margarita Robles, despreció la resolución del TC de esta semana afirmando que estado de alarma o estado de excepción, se trataba de elucubraciones técnicas.

¿Cómo que son elucubraciones? ¿Acaso es una elucubración que el confinamiento necesario haya traído consigo gravísimas consecuencias? A saber, los ancianos se han visto muy aislados y se han deteriorado en cuerpo y mente. Hemos visto gente hablando con sus seres queridos por las ventanas de las residencias. Los enfermos han muerto solos y aislados.

Muchas personas han padecido depresiones y enfermedades psiquiátricas. Otras tantas se han arruinado. Y ahora sabemos (véase el informe de la fundación ANAR, por ejemplo) que los suicidios se han multiplicado. ¿Tan graves asuntos no requieren de la decisión responsable de todos? Que se prepare la administración ante el aluvión de recursos judiciales, aquí no sólo las multas se han aplicado injustamente. El Parlamento que nos representa a todos era el que tenía que haber autorizado unas medidas muy duras.

Puedo coincidir en que una mayoría de españoles -unos distraídos por el verano, otros por un sistema de enseñanza que ni siquiera forma en los fundamentos del Estado- consideren baladí el debate. Pero no me parece normal que una magistrada, porque Margarita Robles lo es, crea semejante cosa, ni que lo exprese.

La democracia no es algo superficial ni nominal. Es un mecanismo real que garantiza nuestras libertades y derechos, que no están al albur de los caprichos del líder.

España hace tiempo que viene padeciendo las consecuencias del actuar al margen de la Constitución y con desprecio de las normas. Lo que ha pasado en Cataluña tiene que ver con ese desprecio, con el error o la maldad de que la Constitución se puede sustituir por la fuerza de los hechos.

La urdimbre del Estado democrático parece no servir para nada... hasta que deja de estar. Entonces se precisa de forma desesperada, cuando ya es tarde. Nos lo han demostrado los totalitarismos. Parece mentira que gente culta olvide la historia reciente.

Repasemos los hechos: unos tribunales que califican de inconstitucional el modo de recortar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Dos ministras que relativizan esa resolución judicial. Un gobierno, en definitiva, que desprecia el gobernar conforme a derecho. El resumen preocupa.