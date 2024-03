Cristina López Schlichting: "Corrupción e injusticia es el precio del poder de Sánchez"

¡¡¡Muy buenos días España!!! Es 9 de marzo y hay nieves y lluvias, con avisos naranja y amarillo en comunidades tan dispersas como Galicia, Cataluña. Murcia, Baleares, Ceuta, Andalucía o las dos Castillas. Luego Olcina nos avisará de la amplitud de las nevadas y de lo que viene para la semana.

Resaca hoy de las manifestaciones por el Día de La Mujer, que tuvieron lugar en toda España, pero que fueron multitudinarias en Barcelona y en Madrid. Lamentablemente, la de la capital volvió a salir partida e hizo pinchar un poco el evento.

Por culpa de la exministra Irene Montero, las mujeres se han dividido entre quienes mezclan la causa LGTBI o los vientres de alquiler como un derecho, y las que pensamos en el feminismo como una reivindicación de igualdad que lucha contra la brecha salarial, los techos de cristal en el ascenso laboral o a favor de la abolición de la prostitución. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, o la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, salieron con la primera, junto a Ione Belarra, de Podemos.

Habrá quien se pregunte si aún es preciso manifestarse, pero lo cierto es que la base de cotización de las mujeres es 3600 euros anuales menor que la de los varones, no ganamos igual. 50.000 de ellas tienen algún tipo de protección oficial contra la violencia machista y el 60 por 100 de los altos cargos son hombres. Los consejos de administración y las responsabilidades directivas siguen siendo campo de difícil acceso para la mujer, por no hablar de que Occidente sigue siendo el faro femenino de un mundo donde las mujeres no pueden estudiar en muchos países, son mutiladas, casadas a la fuerza y sometidas legalmente a sus padres y esposos.