Cristina: “No sé qué comisarías visita Montero, si alguien respeta a las mujeres son las Fuerzas de Seguridad"

¡Muy buenos días España! Bienvenidos a Fin de Semana en este 23 de febrero en el que sigue un tiempo inusitadamente primaveral, sin lluvias que se necesitan, y a 20º C en muchos lugares del país, y así, al menos, hasta el final de esta semana, según nos contaba nuestro hombre del tiempo, Olcina.

En Canarias hay un tremendo episodio de calima, de aire africano, que no se recuerda desde 2002 con esta virulencia, hasta el extremo de que obligó ayer a suspender varios carnavales, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, entre ellos, durante varias horas, los de Las Palmas y Santa Cruz. No hace ni dos semanas del último episodio de calima y este invierno se han sucedido uno tras otro, como si el alisio, ese maravilloso regulador térmico que ha hecho posible el agradable clima subtropical del archipiélago canario, se estuviese batiendo en retirada. De acuerdo con las declaraciones del jefe de meteorología de RTVE canaria, es la peor de calima desde 2002. La verdad, el cambio climático nos afecta de forma muy evidente.

La visibilidad se redujo este pasado sábado hasta el extremo de que tanto los aeropuertos de Las Palmas de Gran Canarias como los tres de Tenerife vieron restringidos los vuelos. Han sufrido paralizaciones 230 de ellos y se han visto afectadas 20.000 personas.

En el norte de Tenerife siguen los incendios que han sido sofocados en su mayoría a estas horas, pero la Unidad Militar de Emergencia tuvo que intervenir a petición de las autoridades civiles. Esperamos que la situación se vaya recuperando.

Creíamos que iba a ser Zaldíbar el centro de preocupación nacional con esas tareas en el vertedero, donde siguen poder rescatar los cuerpos de los dos hombres sepultados, cuyas familias llevan sufriendo quince días, pero hemos visto que la atención se ha desplazado a las Islas Canarias.

Y las noticias sanitarias tampoco son tranquilizadoras, esta vez desde Italia, donde once poblaciones de Lombardía y Veneto permanecen aisladas. El epicentro del coronavirus, infectado a raíz del encuentro de un ciudadano italiano con un chino procedente de Wuhan, el pasado 29 de enero, es la localidad de Codogno, donde han fallecido dos personas de 77 y 78 años y hay 79 contagiados. Se han cerrado los colegios, los centros de trabajo, los centros comerciales y los trenes pasan de largo, sin hacer parada en las estaciones. En las mismas condiciones se encuentran las diez localidades restantes. La policía garantiza que no haya desplazamientos fuera de estas zonas. Se trata, en definitiva, de intentar acotar la expansión del virus, que la OMS todavía no ha calificado de pandemia mundial, pero que teme pudiera causar incluso disturbios públicos, en la medida en que afecta a las economías y los suministros.

Tres noticias nacionales encabezan hoy la actualidad, por referirnos escasamente a la política. La primera, el malestar de la Policía Nacional española por las declaraciones de la ministra Montero que, anunciando la nueva ley de libertad sexual, se refirió a que las mujeres que son asediadas o abusadas sexualmente ese ven obligadas a responder en las comisarías acerca de su indumentaria: “Cuando una mujer denuncia una agresión sexual en comisaría se le pregunta si iba vestida con una minifalda” y se le dice que “iba provocando y por eso un hombre ha pensado que tenía derecho”. También ha añadido: “En nuestro sistema judicial falta mucha perspectiva de género. Se nos cuestiona si somos muy busconas o si bailamos de forma provocativa”. Ha habido verdadero revuelo en las redes sociales y la Unión federal de Policía de Asturias ha exigido a Interior que desmienta a la ministra. La organización policial ha subido un mensaje a su perfil oficial de Twitter que reza: “Esperemos que nuestro Ministro de Interior desmienta a la ministra y aclare que está totalmente equivocada, que tanto la Policía como la Guardia Civil son auténticos profesionales”.

Irene Montero dice "si denuncias una violación te preguntan si llevabas minifalda"



Esperemos que nuestro Ministro de Interior la desmienta, y le diga que está totalmente equivocada, que tanto los @policia como @guardiacivil son auténticos profesionaleshttps://t.co/3Vh0pZ1GNQ — ufpasturias (@ufpasturias) February 21, 2020

Yo no sé qué comisarías visita la señora Montero, pero si hay alguien respetuoso con las mujeres españolas o que nos hagan sentir, seguras son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La segunda noticia nacional es la incorporación de Pablo Iglesias a la responsabilidad de supervisar el CNI, el Centro de Información y Espionaje español. A partir del martes se hará cargo de estas funciones, muy relacionadas con materias sensibles como la presencia de representantes del régimen de Maduro en España o la lucha contra el yihadismo. Una no puede sino recordar cuando Pedro Sánchez no podía dormir pensando en la incorporación de podemos al Gobierno.

Y finalmente ha terminado, a partir de hoy, la inhabilitación de Artus Mas por la declaración de independencia catalana de 2017. El que fuera presidente de la Generalitat lleva meses preparando su vuelta a los escenarios políticos.