El gesto con el que Carmen Lomana evitó que los ladrones en su casa le atacaran: Fue un reflejo

No hay duda de que Carmen Lomana no ha pasado su mejor semana. Y es que hace justo seis días, mientras estaba sola en su casa preparándose para ir a un programa en la televisión, entraron unos ladrones en su casa. Sí, ella estaba dentro de su casa y los llegó a sorprender, aunque ellos estaban listos para atacar y hacer lo que hiciera falta.

Algo más calmada pero con el miedo en el cuerpo, la socialité ha explicado en Fin de Semana con pelos y señales cómo se produjo el robo y cómo llegó a enfrentar a los ladrones y espantarles. "Fue a las 15:30, estaba feliz y había acabado de prepararme. Fui al salón y veo a lo lejos a dos hombres, la alarmá no sonó, y yo no daba crédito, pensé que podían ser mis sobrinos" decía asustada.

"Grité y dije que había avisado a la policía, pero no eran muy malos porque me podían haber pegado un golpe" explicaba Carmen Lomana. Al final, reconoce que ella misma tuvo una reacción imperiosa para impedir que le atacasen y siguiesen en su casa.

El gesto de Carmen Lomana para evitar un ataque de los ladrones

Ella misma explica que lo importante en ese caso era que ellos no avanzaran hacia ella y poder zafarse de estos ladrones. Por eso mismo, explicaba que fue rápidamente a meterse en la cocina, porque sabía que ahí tenía la central a las alarmas para poder llamar a la policía. "Llamé y toqué el botón del pánico" empezaba diciendo.

"Cogí una barra metálica y me puse así, dije, como entren, les rompo esto en la cabeza. Me las daba de muy valiente, pero te queda un trama por ver lo vulnerable que eres y cómo han violado tu espacio de confort" decía.

Ahora, eso sí, asegura que ha blindado su casa por supuesto ante la nueva invasión. "Fue como un acto reflejo, el decirles que se fueran ya que estaban viniendo. Cuando llamé al 091 no me salía la voz, enseguida empecé a oir las sirenas y pensé que todo se había alargado, pero yo seguía escondida" contaba. Aquí puedes escuchar su relato:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





"Cuando vi a la policía, me derrumbé. Ahí me entró un horror, llamé al portero y dejó a sus padres y todo. Me abracé a él y fue como ver a alguien de mi entorno, a la vez en la televisión dijeron lo que había pasado. Yo estoy fenomenal de que no me han hecho nada, la policía fue maravillosa" declaraba.

"Cómo te ayudan y consuelan...Vinieron muchos" sentenciaba. Dice que ahora está bien pero que sigue sufriendo si piensa en lo que les pasó.

La irónica respuesta de Carmen Lomana a Bertín Osborne

Hace unos meses la prensa del corazón saltaba por los aires cuando conocíamos que, a sus 68 años, Bertín Osborne iba a ser padre de nuevo. Parecía, en un principio, que lo haría con su novia, Gabriela, pero el artistas se apresuraba rápidamente a reconocer que nunca habían tenido un noviazgo y que ayudaría en la medida de lo posible a la joven.

Sin embargo, parece que ha debido recular y pensarlo mejor, porque diceno tener ganas, según Gabriela, de implicarse en el embarazo y en la futura paternidad, y ha pedido una prueba de ADN para corroborar que el hijo, en efecto, es suyo. Algo que ha sentado muy mal a la propia Gabriela, que no entiende por qué ha tenido este cambio de opinión tan repentino.





La socialité dejaba claro que, muchas veces, en los digitales se sacan de contexto sus palabras, pero que en ningún caso ha querido meterse con Bertín por su paternidad, que considera que es un problema que él mismo tiene que resolver.

Sin embargo, sí que le parece que "a la edad que tiene, no puede decir que quiere hacerse una prueba de paternidad. Qué absurdo, lo que tienes que hacer es evitarlo" decía enfadada.