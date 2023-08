La recomendación que siguen los vecinos de Marbella para ir a la playa que llama la atención: no es habitual

En verano, cuando estamos en la playa, a la mayoría nos preocupa dónde dejar las cosas de valor mientras nos estamos bañando, pero nunca se nos pasaría por la cabeza que tendríamos que tener cuidado con unos ladrones poco usuales.

En la playa Estrella del Mar, en Marbella, los veraneantes mientras se bañan, pasean por la orilla o juegan a las palas, unos jabalíes aprovechan para meter sus hocicos en sus bolsas de comida, tarteras, neveras. Aprovechan para ponerse las botas. En 'Herrera en COPE' te contamos la historia completa.

Atención con los 'invitados' de esta playa de Marbella

Se trata de una piara de 6 jabalíes que han invadido la playa malagueña y los veraneantes no son capaz de ahuyentarlos.

Por ahora no han atacado a nadie, pero a las recomendaciones veraniegas de echarse crema, no tomar el sol en las horas centrales y no meterse al agua después de comer se le suma una nueva y poco común: "cuidado con los jabalíes".

¡Quién lo iba a decir!

Se recomienda, entre otras cosas, no darles de comer y depositar las basuras dentro de los contenedores. En caso de encontrarse con uno de ellos, recuerdan mantener siempre una distancia prudencial y avisar a la Policía Local.

Advierten sobre la sobrepoblación descontrolada

No es la primera vezque un jabalí decide bañarse en playas, pues el año pasado ocurrió lo mismo en zonas de baño de la Comunidad Valenciana y en Málaga.

Otro de ellos sorprendía dándose un chapuzón en la playa de Benajarafe, también en Málaga. Tras salir del mar salió huyendo hacia el interior y desapareció en los matorrales. Son las consecuencias de la sequía y la expansión de las zonas habitadas. Al parecer, la costa malagueña es su favorita.

Es un animal que ha llegado a causar un gran número de accidentes. Hace un par de años, esta especie animal causó 10.352 altercados, habiendo solo en Madrid 800 accidentes en ese período. Uno de los motivos que se explica el porqué de ver cada vez más jabalís en las ciudades es el hecho de ser una especie en crecimiento y el ser humano avanza hacia su hábitat. "Las casas están casi en el monte", explica el coordinador del departamento de Conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Luis Suárez.

Desde la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana advierten de las consecuencias de esta sobrepoblación descontrolada, que además de los accidentes en las carreteras, se cuantifica en pérdidas millonarias en los cultivos valencianos e incrementa el riesgo de transmisión de epizootias y zoonosis.

En 2022 se registraron un total de 1.375 accidentes en las carreteras valencianas, 993 de ellos provocados por jabalíes.

La Junta de Castilla y León expone una orden para flexibilizar la caza del jabalí como medida de control de fauna silvestre en el marco de las acciones contra la tuberculosis bovina.

