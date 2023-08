Le roban el móvil y no puede creer el mensaje que recibe un mes después: la nueva estrategia de los cacos

Muchos hemos tenido en alguna ocasión la mala suerte de perder nuestro móvil, o peor aún, que nos lo hayan robado. Ahora que es verano, que viajamos más o frecuentamos más a menudo sitios turísticos y con mucha afluencia de gente, es cuando debemos estar un poco más en alerta ante los cacos que nos pueden estar rondando. Por eso, nunca está de más pararnos un momento y cambiar la configuración del móvil para que se active el bloqueo que deje totalmente inútil al dispositivo si llegamos a perderlo.

Precisamente, a través de este sistema de bloqueo que tienen los iPhone, la usuaria de Twitter Jimena Ledgard ha podido enterarse del paradero de su móvil después de que se lo robaran. Hace unos días relataba su historia en la red social para alertar al resto de usuarios sobre lo que les puede ocurrir si corren con la misma suerte y su teléfono tiene alguna configuración de bloqueo para inhabilitarlo. Un hilo que ya acumula más de 54.000 'me gusta' en la red ahora conocida como X.

La tuitera ha explicado que le robaron el móvil hace aproximadamente un mes y que en cuanto se dio cuenta lo bloqueó a distancia para que les resultase inservible a los ladrones. "El sistema lo reconoció en Las Malvinas, apenas lo prendieron como una semana después", comenta la joven.

"¿Por qué tu número aparece en mi iPhone?"

Lo que nunca pensó Jimena es que iba a empezar a recibir unos mensajes a través de WhatsApp a raíz del robo. "Lo curioso es que mi teléfono no debió haberles aparecido al prender mi teléfono, porque el teléfono que registré para que aparezca en pantalla cuando lo prenden fue el de mi esposo, no el mío", explica. La usuaria ha adjuntado al hilo de Twitter diversos pantallazos de la conversación con la supuesta nueva propietaria del móvil. "Hola buenas tardes. Disculpa, ¿por qué tu número aparece en mi iPhone cuando le pongo internet?", comienza diciendo. A lo que Jimena le deja claro: "Hola, ¿porque es robado, supongo? Está programado para que no se pueda usar al menos que me lo devuelvan".

Aparentemente, la chica adquirió el dispositivo a través del marketplace de Facebook a muy buen precio, pero desde el momento de la compra no era capaz de configurarlo con su cuenta de Apple ni a la red wifi de su casa. "Cada vez que lo quiero conectar el equipo suena como alarma horrible, he tratado de comunicarme con el chico que me lo vendió, pero me ha bloqueado de todo. Por eso le escribía, para saber que por qué pasa esto, ya no sabía qué más hacer".

En teoría, la chica se despide diciendo que iría a una comisaría a denunciar el robo y también a una tienda de Apple, algo que levanta las sospechas de Jimena. Y no iba muy mal encaminada, porque un día después de estos mensajes la llamaron de "iShop" para informarle de que una joven se había acercado a la tienda y que para recuperar su móvil debía llevar la caja del teléfono o el ticket de compra. "Les dije que no tenía y me dijeron que no había problema, que llevara el registro de teléfono perdido que podía obtener de las webs afiliadas de Apple".

Aquí es cuando se complica el problema. Al entrar a esa web para obtener el registro que le pedían, esta tuitera notó detalles algo sospechosos. "Es IDÉNTICA a la web de Apple y te piden que pongas tu usuario y clave de iCloud, imagino que para robarte los datos y entrar a tu iCloud y desvincularlo para que puedan usarlo", alerta Jimena, ya que señala que es fácil que alguien pueda caer en la trampa.

Por esta razón, concluye su hilo con una serie de consejos para que si por desgracia hemos sufrido el robo de nuestro móvil, al menos se convierta en un ladrillo inútil y los cacos no puedan sacar beneficio de él.





Cuidado si instalas estas apps en tu móvil

Muchas veces nuestro teléfono móvil tiene información de nosotros que no muchas personas conocen, lo que puede entrañar muchos riesgos. El problema es que muchos hackers aprovechan esta relación con las nuevas tecnologías, para conocer y obtener todo tipo de información. Muchos expertos señalan que el problema está en que nos descargamos aplicaciones que facilitan ese robo de datos. En el siguiente audio puedes conocer algunas apps con las que debemos tener cuidado y revisar si las tenemos en nuestro móvil.

Estas aplicaciones no son más que una estafa para robar información y dinero a los usuarios que las descargan. Por lo que, si tienes alguna de estas apps, deshazte de ellas de inmediato.