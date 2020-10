Este sábado se celebra Halloween, “una fiesta pagana a la que yo no le voy a dar voz” ha dicho Carmen. “Es un día para recordar a los que se nos han ido, y yo los recuerdo todos los días. Pero Halloween no es eso”. Ha comentado también los papeles que le gustaría hacer en televisión y su opinión sobre las elecciones en Estados Unidos, “aunque no sé qué es lo que va a pasar” dice la socialité.

Ha querido desmentir algunas de las informaciones de las que se están haciendo eco algunas revistas. “No es millonario, el se ha asustado cuando ha visto estas informaciones porque tiene deudas” ha comentado la socialité.

En el consultorio, Carmen habla de Halloween y de las elecciones de Estados Unidos y en la crónica social, se lanza a hablar sobre la tercera boda de Chabelita o sobre el nuevo amor que surge con Begoña Villacís y Rubén Amón.

