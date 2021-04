Carmen Lomana relata una de las consecuencias que vivió tras la muerte de su marido: "Horrorosa"

La colaboradora del programa 'Fin de Semana', Carmen Lomana, ha acudido este pasado sábado a su cita semanal con los oyentes de COPE en la ya conocida 'La hora Lomana', donde ha repasado cómo ha pasado los últimos días, reconociendo que a pesar ser fechas de descanso no quería perderse su cita semanal con los micrófonos.

Como es habitual, Carmen Lomana ha respondido a las preguntas y a las dudas de los oyentes, que cada semana buscan en ella una respuesta para solucionar desde dudas sencillas relacionadas con la belleza hasta cuestiones más importantes que tienen que ver con el protocolo o con la decisión correcta que se debe tomar a la hora de asistir a una reunión importante.

Con todo ello, una de las preguntas que se le ha hecho llegar este pasado sábado tiene que ver con el cuidado de nuestro cabello, importante y con muchas aristas en función del momento del año y la estación en la que nos encontremos. Son muchos los factores externos que pueden afectar de lleno a la salud de nuestro cuero cabelludo, desde la humedad hasta incluso una situación de estrés a la que no estamos acostumbrados.

Por ello, una de las oyentes de 'Fin de semana' le ha hecho la siguiente cuestión: "Hola, Carmen. Tengo cincuenta años y he perdido mucho pelo. Es como que lo he perdido y no lo recupero. Creo que tengo menos densidad. Fui a la dermatóloga y me dijo que me pusiera una loción de esas que se ponen todos los días, yo quería saber, como tienes una buena mata de pelo, ¿si usarías esa loción esos días?"

La experiencia personal de Carmen Lomana

Ante esta pregunta, la colaboradora ha contestado de forma clara y ha señalado que "ni loca" se echaría una loción todos los días. "Tú vas a una farmacia y dices que tienes caída de pelo, entonces te dan unas pastillas. Pero no te creas que con una caja o con estar un mes. Tienes que estar al menos seis meses, descansar uno y seguir. Hay productos maravillosos".

En este momento, Lomana ha querido explicar una experiencia personal con este problema, que vivió después del fallecimiento de su marido y que pocas veces ha contado. "Te puedo asegurar que yo llevo años, porque tuve una caída de pelo horrorosa cuando me quedé viuda, pero horrorosa. Yo creí que ya me quedaba calva. Entonces también me dijeron lo de las lociones, pero no me hacía nada. Empecé con la alimentación: primero a tomar alimentos que sé que son buenos para el pelo, pero fundamental unas buenas pastillas. Luego por supuesto un fantástico champú. Eso es fundamental".

