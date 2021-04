Carmen Lomana, tras la detención de Micky Molina: "Esto parece la URSS en tiempos del comunismo"

Micky Molina ha sido detenido en Ibiza. Lo cierto es que el actor está atravesando una época un tanto convulsa de su vida, unos años complicados que se han visto agravados por la pandemia. A su llegada al aeropuerto de la isla protagonizó un pequeño altercado porque no se quería poner la mascarilla o hacerse un test de antígenos, algo que no está claro del todo.

El caso es que Molina se enfrentó a los agentes que allí estaban y como resultado obtuvo un viaje al calabozo tras protagonizar este pequeño altercado. Micky Molina salió este mismo viernes y ya está en libertad a la espera de ver si acaba en un juzgado por lo ocurrido y Carmen Lomana, no ha querido dejar pasar la oportunidad de defender al actor, al que considera "una persona buenísima".

La defensa de Carmen Lomana a Micky Molina

"Gestiona muy mal su vida, a veces hace tonterías que le crean mala fama", ha comentado Lomana, quien es buena conocedora de la situación del actor y de las decisiones que ha podido ir tomando en el pasado. Tras esto, se ha comentado en el programa lo ocurrido con el actor y ha sido la posibilidad de que su detención se haya podido producir por no llevar mascarilla lo que ha provocado la reacción de Carmen Lomana.

"Me parece exagerado que por no llevar mascarilla le lleven al calabozo. Es que no se puede", clamaba Lomana con un nivel alto de indignación. "Pero vamos a ver, esto parece la Unión Soviética en la época del comunismo", ha comparado la colaboradora del programa presentado por Cristina López Schlichting.

"Veo que en París, que llevan mucho tiempo encerrados, tienen más covid que nosotros", ha ejemplificado Carmen. Aun así, ha querido puntualizar que ella no defiende en ningún momento enfrentarse a la policía o a las autoridades sobre el llevar o no mascarilla. "Estoy de acuerdo, si te dicen póngase la mascarilla, te la pones", ha asumido.

Micky Molina ya está en libertad

El actor Micky Molina ha quedado en libertad este jueves tras comparecer ante el juzgado de guardia, el de Instrucción número 2 de Ibiza, tras un altercado con la Guardia Civil en el aeropuerto de la isla, ha informado el Tribunal de Justicia de Baleares (TSJB).

El actor será citado próximamente a un juicio por un delito leve de amenazas a agentes de la autoridad y por alterar gravemente el orden público este miércoles por la noche, ha confirmado la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de Baleares.

La detención se produjo después de que el actor se negara a cumplir las órdenes de los agentes de la Guardia Civil sobre la normativa anticovid. Molina fue arrestado por los delitos de resistencia y desobediencia graves, y ha pasado la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Ibiza, antes de pasar a disposición judicial este jueves por la mañana.

En agosto de 2019, Molina fue investigado en Ibiza por un presunto delito contra la seguridad del tránsito tras atropellar a una menor, que resultó herida leve. El actor dio positivo en dos pruebas de alcoholemia, superando en ambos casos los 0,60 mg/l, el límite que convierte una sanción administrativa en un delito penal.