Las pistas de Carmen Lomana sobre la ruptura de Casillas y Sara Carbonero: “Hay cosas que van a ir saliendo”

La socialité Carmen Lomana daba pistas este sábado de los motivos reales de la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero, de los que no paran de aparecer nombres de terceras personas con los que lo relacionan. El último de esos nombres es el del artista Pablo López, del que se ha sugerido que podría existir una amistad con la periodista, todo ello antes de que el propio músico respondiese asegurando que no la conoce y mostrando su indignación: “¿Estáis de broma, no? Agradecido, pero voy a cerrar que me da vergüenza”.

Otro de los nombres que ha aparecido es el de una joven de málaga llamada Sara Denez, algo que ha resultado ser una noticia falsa de uno de los colaboradores habituales de Telecinco. Ahora, y a través de su sección de los sábados en 'La Hora Lomana' de Fin de Semana COPE, Carmen Lomana ha querido lanzar pistas de a dónde podrían dirigirse ahora los rumores sobre los motivos de la separación de la pareja.

Las pistas de Lomana sobre Casillas y Carbonero

Durante la sección de 'El Exprimidor', centrada en temas de sociedad y corazón, uno de los asuntos que ha tratado Cristina López Schlichting y su equipo ha sido las últimas informaciones sobre la crisis de la pareja. En ese momento, Lomana interrumpía el programa para lanzar un aviso sobre las informaciones que están por venir: “Esto va a dar mucho que hablar. Porque hay muchas cosas que irán saliendo, ya lo vais a ver. Cosas que Sara ya sabe y que son bastante tristes”, comentaba ante el asombro de la presentadora.

“¿Pero de infidelidades?”, preguntaba intrigada Cristina López Schlichting. La ex concursante de 'Supervivientes', lejos de cortarse, no terminaba de concretar la respuesta pero respondía sugiriendo que por ahí podría ir todo encaminado. “Pues ya lo verás, yo no quiero decir nada pero sí, en parte”. “Osea que hay cosas que lamentar”, reflexionaba la presentadora de Fin de Semana COPE. “Iremos viendo”, añadía la socialité.

Audio

Lomana y la exclusiva de Avilés

Como ha quedado escrito en estas líneas, lo rumores sobre la otra novia de Iker Casillas resultó ser una exclusiva falsa. Una información del periodista y colaborador de 'Viva la Vida', José Antonio Avilés, que a su vez podría enfrentarse a consecuencias judiciales después de que asegurase que Sara Denez era la tercera persona en discordia entre Casillas y Carbonero. La propia joven publicó una foto con su pareja actual para desmentir la noticia y se plantea denunciar al periodista.

“Él es así, no dice una verdad”, comenta la socialité en Fin de Semana de COPE. “No tiene la carrera de Periodismo”, comentaba la colaboradora a Cristina López Schlihcting. Según las últimas informaciones, el rumor de Sara Denez podría haberlo originado Avilés para forzar a una agencia de noticias para que hiciese un seguimiento a la joven.