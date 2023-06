Carmen Lomana desvela qué ha pasado realmente entre Albert Rivera y Malú: "He estado con él, confirmado"

Nada que nos guste más que que llege el fin de semana y podamos disfrutar de Carmen Lomana en el estudio de Fin de Semana, contándonos todo sobre las últimas noticias de la crónica rosa y de todos aquellos detalles que son más desconocidos para nosotros. Y sí, por supuesto, no podía pasar por alto los rumores de ruptura entre Albert Rivera y Malú, después de cuatro años de relación y una hija en común. Aún nadie ha confirmado que ya no estén juntos, así que le preguntamos a la socialité: ¿qué pasa realmente entre ellos? Pues esto es lo que nos contaba Lomana y que puedes escuchar aquí.

Audio





"Yo he estado con él hace poco, casi casi confirmado" revelaba en Fin de Semana Carmen Lomana, que aseguraba que esta situación viene desde hace tiempo. No solo eso, porque ella, que ha podido coincidir con él en un evento, y nos contaba cómo se encontraba después de todos estos rumores y lo que pudo adivinar de esta situación.

Una relación muy mediática que ha afectado a la política española

Albert Rivera empezó su relación con Malú hace cuatro años, justo cuando la política española estaba en plena ebullición y con una crisis clara en el bipartidisimo. Si te acuerdas, era un momento en el que se celebraban elecciones y que, tras no pactar la formación de Rivera con Sánchez, nos veíamos obligados a ir a votar una segunda vez a las urnas.

Ciudadanos, el partido que entonces lideraba Albert Rivera, se situaba muy bien en las encuestas y empezaba su campaña política. La vida personal de Rivera empezaba a ir cada vez mejor y, según contaban Carmen Lomana y Cristina López Schlichting en Fin de Semana esa relación afectó también a su carrera.

"La desaparición de Ciudadanos está directamente vinculada con el enamoramiento y planteamiento de vida privada de Rivera con Malú" empezaba a decir la directora del programa. "Conozco a alguna persona de Ciudadanos que me ha contado que en un momento determinado, él desaparece por completo de la faz de la tierra, en pleno estrés político" aseguraba.

Audio





Eso propicio que el partido poco a poco se quedase sin fuerza, no solo para las elecciones, sino en el propio hemiciclo, cayendo cada vez más hasta el día de hoy, que no cuenta con representación en ninguna de las ciudades más importantes de España. "Uno de sus ligartenientes inmediatos lo necesitaba para trabajar como todos los días y va a donde se suelen encontrar, no está, lo llama y no coge el teléfono. Así pasa un día, otro, una semana y otra y así hasta un mes. Esto ha sido muy grave" contaba la comunicadora.

"Un irresponsable" terminaba por sentenciar Carmen Lomana sobre Albert Rivera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una boda en menos de seis meses

Muchas veces la socialité ha venido a Fin de Semana para contarnos también qué es aquello que le enamoró de su marido Guillermo. Lo califica como amor a primera vista, tanto así, que se casaron en menos de seis meses desde que empezaron a salir. Aun así, ha tenido tiempo de contarnos que no fue, ni mucho menos, su primer amor.

Y es que hubo otro hombre que le encandiló nada más verlo, cuando ella era algo más joven de lo que es ahora, y por el que se volvió loca. Aquí puedes escuchar la historia.