Albert Rivera habla tras su dimisión sobre la relación con Malú en 'El Hormiguero'

Este martes el presentador de 'El Hormiguero', acompañado de Trancas y Barrancas, han podido charlar con el abogado y exdirigente de Ciudadanos, Albert Rivera. Pocas entrevistas ha hecho el abogado desde que abandonara la política tras el varapalo electoral recibido el 10 de noviembre, donde la formación que él dirigía pasa de ser tercera fuerza a casi una formación sin representación e influencia.

De hecho, algunos politólogos han explicado en más de una ocasión que la salida Rivera de la formación naranja evidenciaba el mal momento que tenían Ciudadanos y que venía arrastrando desde hace meses, por una estrategia política equivocada, donde no facilitaron el Gobierno a Pedro Sánchez cuando sus votantes sí que querían llegar a un entente con el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Sin embargo, él ha reconocido su error y ha destacado que por eso tomó la decisión de abandonar el partido y la política. De hecho, pocos meses después la hasta entonces número dos de la formación, Inés Arrimadas, ha sido escogida como nueva secretaria del partido y ahora Ciudadanos se encuentra en una situación donde sí se abre a alcanzar acuerdos con PSOE y PP.

Las primeras palabras sobre Malú

Pero lo más destacado de la entrevista han sido las palabras que ha hecho sobre su relación con la cantante Malú y que tanto revuelo ha generado, en especial durante los primeros meses.

.@Albert_Rivera nos habla del brutal acoso que recibieron él y @_maluoficial_ por la prensa #AlbertRiveraEHpic.twitter.com/7A8gYPNNkO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2020

"Uno no elige de quien se enamora, aunque yo he elegido bien y ella es la que se ha equivocado", ha empezado diciendo Albert Rivera sobre su relación con Malú, antes de lamentar la persecución que sufren por parte de la prensa del corazón por formar una pareja muy mediática. "Yo entiendo que a un político en un mitín, en un acto de campaña o en un plató tenga todo el interés del mundo; entiendo que una artista encima de un escenario, firmando discos con sus fans tiene todo el interés", ha reconocido antes de formular las siguientes preguntas: "¿Alguien me puede decir por qué no podemos ir a la playa con nuestra familia? ¿Alguien me dice por qué tengo que salir a llevar a revisión médica a mi hija con un mes y tengo a cinco paparazzi detrás y tenemos que darnos la vuelta?".

