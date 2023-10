Carmen Lomana desvela que María Pombo está enfadada con ella y esta es la razón: "Pero, ¿estás pirada?"

Este fin de semana, como siempre, tenemos que hablar de la crónica rosa y, como no podía ser de otra forma, lo hacemos con Carmen Lomana. Y es que la socialité llega cada sábado a Fin de Semana para repasar toda la actualidad del corazón que hemos visto a lo largo de la semana y que no hemos tenido tiempo de comentar.

Hemos hablado del nuevo supuesto amor de Miguel Bosé, de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias y, también, de una de las bodas que se esperaban para este fin de semana en Instagram. Esta es la de Marta Pombo, hermana de María Pombo e influencer también, que se casaba con Luis Zamalloa, su pareja y padre de su hija, Matilda.

Es una de esas bodas que serán casi retransmitidas a través de Instagram y que dejará, sin dudas, muchos estilismos de las influencers patrias que merezca la pena repasar. Claro, que fuera del mundo de redes sociales no son tan conocidas, y la propia Cristina López Schlichting aseguraba que "no sé quién es ni uno ni otro. Pero, ¿quiénes son las Pombo?" decía la directora de Fin de Semana.

Una duda que rápidamente ha sido resuelta por Carmen Lomana, que asegura que conoció cuando era muy joven a María Pombo, la que tiene más seguidires de las tres y que "quieren ser las Kardashian de España". Dice que la conoció en un desfile y que, en ese momento, estaba muy triste porque le "había dejado su novio futbolista". Ese era Álvaro Morata.

Y aunque en otro momento tuvieron una buena relación, lo cierto es que ahora no, y es que María Pombo está enfadada con ella. La razón la daba a conocer exclusivamente en Fin de Semana.

La razón del enfado de María Pombo con Carmen Lomana

Puede que alguna vez hayas visto a Carmen Lomana rondar por los eventos de influencers e incluso sacarse una foto con María Pombo pero, ahora mismo, su relación no pasa por su mejor momento. Y es que la influencer se enfadó con la socialité por una sencilla razón que puedes escuchar aquí:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





"¿Qué raro, no? Me cae muy bien, pero critiqué que sacara al niño recién nacido en sus brazos cantando la cucaracha con una aplicación que se le vían los dientes y todo. Me pareció terrible" empezaba diciendo.

"Veo que eso ha hecho mi madre cuando nazco y digo, 'pero, ¿tú estás pirada?' Tuvo mucha gente que se rio, pero creo que a los hijos hay que respetarlos. El niño es una preciosidad" sentenciaba.

Lo que no deberías hacer si ves a Carmen Lomana por la calle

Sí, la socialité sele recibir muchos halagos, piropos y alabanzas por la calle porque, seamos francos, no es nada difícil reconocerla si te la encuentras por la calle. Y ella misma dice que no le importa que le paren, pero hay algo que no soporta nada cuando la ven. Y es lo que contaba en Fin de Semana.

"Ya me he acostumbrado, la gente es encantadora, pero no me gusta nada cuando veo que me están haciendo fotos o vídeos personas normales en la calle sin permiso" decía.







"A mí me dicen, Carmen, ¿te puedes hacer una foto? Y sí...Pero esto te pasa constantemente en la playa, y es muy desagradable. Aparte de estar en traje de baño o como estés, te duermes o estás con la boca abierta...Es que no sabes, como mínimo tengo derecho a relajarme y estar como quiera" dice la socialité.

De hecho, confiesa que alguna vez ha llegado a decirles a esas personas que no pueden hacer eso, aunque admite que "lo llevo bastante bien", mientras que Cristina López Schlichting lo corrobora: "ella siempre es simpática".