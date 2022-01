Sale a la luz el motivo por el que David Broncano ha desaparecido de 'La Resistencia': ya tiene sustituto

El elevado número de contagios de covid-19 en España está afectando muy de cerca a la televisión. En las últimas semanas, varios presentadores han tenido que ausentarse de los platós tras haber dado positivo y tener que guardar cuarentena. Ha sido el caso de Emma García con 'Viva la vida' y Nuria Roca con 'La Roca', que han dejado el programa en manos de sus compañeros Sandra Barneda y Juan del Val, respectivamente. Este lunes, un nuevo presentador se ha sumado a esta lista.

A las ocho de la tarde de este lunes, 'La Resistencia' lanzaba un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo: "Ha pasado una cosa. Llegó el día", junto a un emoticono de una cara con una lágrima. Unas palabras que muchos espectadores interpretaban como que David Broncano tenía covid y alguien de su equipo tendría que ponerse al mando. Y así ha sido, el presentador ha dado positivo y no ha podido acudir a presentar el programa, como hace habitualmente.

Llegó el día. https://t.co/t2I7pOWo7V — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2022

Grison se pone al frente de 'La Resistencia' tras el positivo de Broncano

Grison ha sido el encargado de tomar los mandos, con un inicio de programa un tanto peculiar. El público podía escuchar al músico, especialista en beat box, detrás del telón comentando el miedo que sentía por el reto que tenía que asumir. Tras unos minutos, salía al escenario y era recibido entre aplausos y vítores.

"No se si me conocéis. Ha dado positivo David y me toca presentar, ¿cómo lo veis?", arrancaba diciendo. El público seguía emocionado aplaudiendo mientras Grison añadía: "vamos a darle caña, espero que me arropéis y que nos divirtamos todos aquí. Vaya papelón chaval".

???????????? ???????????????? ?????? ?????? ???? ??????????????????????



Llegó el día, tenía que llegar. pic.twitter.com/aUricEBWdT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2022





Durante 'La Resistencia', David Broncano entraba en directo por videollamada y dejaba a su sustituto con la boca abierta por el espacio desde el que se estaba conectando, con un micrófono profesional e incluso luces de colores en la habitación. "¿Y ese micrófono? ¿Quién eres ahora? ¿Ibai?", le preguntaba Grison entre risas. "Yo podría ser streamer perfectamente pero no lo soy porque hay que trabajar mucho", contestaba Broncano, haciendo gala del humor que le caracteriza.

Por el momento, no sabemos en qué fecha podrá volver David a 'La Resistencia' ni quién será el encargado de presentar el programa hasta entonces, si el papel seguirá en las manos de Grison o si otros de los habituales del programa, como Jorge o Ricardo se encargarán de llevar las riendas del programa algún día, como ha insinuado Broncano en su conexión por streaming.