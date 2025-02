Lomana pide una cosa a Agatha Ruiz de la Prada y José Manuel Patón: "Que no me nombren"

Carmen Lomana pasa todos los sábados un ratito con los oyentes de COPE, para responder al consultorio de sus oyentes -que le dejan preguntas y curiosidades en el 666 55 40 00-. Lomana, que está radiante porque este miércoles presenta sus memorias recogidas en el libro 'Pasión por la vida', ha comentado cómo fue su luna de miel con Guillermo, respondiendo a la cuestión que le planteaba una findenauta: "Como Guillermo no conocía España, fuimos a pasar la noche de bodas en el Hotel Reconquista, en Oviedo, precioso. Cogimos rumbo hacia León, luego Zamora, Ávila... hasta llegar a Madrid".

Fin de Semana de COPE Lomana en los estudios de COPE

Recordaba la socialité que en su viaje de Luna de Miel se le rompió el coche. Pasmada se quedaba al conocer este detalle la directora de Fin de Semana, Cristina. Ella también pasó durante su Luna de Miel por el Hotel Reconquista y también sufrió un problema con el coche: "¡Ya es curioso!".

En su intervención en Fin de Semana, Lomana ha contestado a una oyente que le preguntaba qué le parece que las mujeres salgan a la calle sin una gota de maquillaje, como se estila entre algunas famosas como Pamela Anderson o Alicia Keys: "¿Qué pienso? Que no. En verano, cuando estás morenita, con buena cara... pues vale. Te das un poco de colorete, te pintas los labios, rímel y a correr" comenzaba: "Pero en invierno sales sin maquillar y tienes una mala cara... y además no te proteger. Un buen maquillaje te deja una protección muy grande en la cara".

En el espacio de crónica social, Lomana se ha referido a la ruptura de la relación entre Agatha Ruiz de la Prada y su novio, José Manuel Díaz Patón. La diseñadora estuvo en televisión la noche del viernes y dirigió unas palabras a Lomana, antigua amiga suya, a la que se refirió como su 'hater' oficial: "¡Ni me la nombres, que me pongo atónita! exclamaba Lomana: "Están haciendo un negocio... un teatro. Que lo voy a dejar, que no... lo que quieren es hacer caja. ¡Deben estar caninos! Ágatha se ha montado una historia con la televisión... y el otro igual. Son patéticos. Es para tomárselo a risa. ¡Que no me nombren!".

Cree Lomana que esta ruptura es una estrategia y está bastante harta de que la pareja la mente en sus intervenciones: "Lo único que quiero es que no me nombren. No la odio. Me da igual. Ella para mí es transparente, de papel celofán". Y respondía a las palabras de Patón, que aseguraba haber conocido a Lomana en un restaurante y, preguntado si habían sido más que amigos, no dijo que no: "Que tenga que oírle que ha salido conmigo... mira, aunque fuera el último hombre en la tierra. A Agatha le gustará mucho pero para mí es la antítesis de los hombres que me puedan gustar".

