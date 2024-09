"He pedido a Broncano ir a su programa. Una entrevista con él... ¡sería la pera!"

Cuando Carmen Lomana abre la boca... pocas veces queda alguien indiferente. Un sábado más, la socialité más glamourosa ha pasado por Fin de Semana de COPE para contestar a las preguntas de sus oyentes. Entre ellos, una joven que pedía a la influencer su opinión sobre la competición televisiva entre los programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', y el de Brocano con 'La Revuelta'.

"¿Os dais cuenta de que la competencia es muy buena?" y apuntaba Lomana: "'El Hormiguero' recientemente ha hecho unos programas buenísimos. A mí personalmente, que veía a Broncano porque me divertía y me produce curiosidad... pues me aburre que me mata lo que he visto hasta ahora" afirmaba tajante.

Sorprendía a propios y ajenos cuando reconocía la influencer que había pedido al propio Brocano acudir como invitada a su programa: "Quería ir porque una entrevista mía con él puede ser la pera. Él tiene mucho sentido del humor y si él me dice una... yo le contesto otra. Puede ser muy divertido".

Otras preguntas que han lanzado los seguidores al contestador del Consultorio, 666 55 40 00, han versado, por ejemplo, sobre si Lomana tiene carné de conducir: "Hay tanto que no sabéis de mí... soy una mujer moderna e independiente. Lo tengo totalmente en vigor, me lo acabo de renovar antes de verano. Yo conduzco en Marbella pero en Madrid no... siempre he tenido chófer".

No ha dejado de comentar las últimas noticias que afectan al que fuera dueño de Harrods, Mohammed Al Fayed, fallecido el año pasado. Hasta 40 mujeres acusan al magnate y accionista de abusos sexuales: "En Harrods siempre te lo encontrabas, parece mentira. Paseaba muchísimo por allí. Fue un gran escándalo en la sociedad inglesa cuando este señor compró Harrods, que siempre había estado en manos de gente del Reino Unido".

Sobre las acusaciones al padre de Dodi Al Fayed reflexionaba la influencer: "Esto no me extraña nada... es algo presunto. Pero no me extraña nada".

