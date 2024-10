Esta es la expresión que TODOS hemos empleado... y que Lomana desaconseja utilizar: "Abstente de decirlo"

Es sábado y eso significa que entra en los estudios de Fin de Semana la fragancia inconfundible de Carmen Lomana... Que este fin de semana tenía muchas cosas de las que hablar. Empezando por responder a las preguntas que cada día dejan los oyentes en el contestador -666 55 40 00-. Por ejemplo, sobre la subasta de vestidos que presidió la semana pasada la socialité y en la que el gobierno adquirió varios:

Fin de Semana El consultorio de Carmen Lomana, con el estudio al completo

"¡Fue una sorpresa! Nunca lo imaginé. Esos vestidos son piezas de costura únicas. Me encantó por la importancia que le ha dado el gobierno a la costura, a un trabajo de oficios muy importante que hay detrás de cada obra de arte" explicaba ligeramente emocionada. Diez vestidos que, probablemente, vayan a a parar al Museo del Traje, algunos firmados por Prada y otros por Óscar de la Renta.

La socialité ha abordado distintas cuestiones, como su aversión a Halloween, fiesta que aborrece "desde que tengo uso de razón. Cuando era pequeña no se celebraban esas tonterías. Eso de disfrazarse de brujas es muy americano".

Por cierto, que hay una pregunta a la que Lomana, directamente, se ha negado a contestar. Y es la de qué perfume utiliza: "¡No lo voy a decir! Es algo muy privado. Y mañana irán veinte a comprarse el perfume" afirmaba: "Tengo varios. Hay uno que me chifla tanto que no lo digo. Porque hubo un momento en que mi madre, mi hermana... ¡todos empezaron a usarlo!" decía entre risas.

Fin de Semana Lomana, en los estudios de COPE este fin de demana

La expresión que has usado... y que no es de muy buena educación

¿Quién no ha dicho en alguna ocasión 'qué aproveche' a una persona que está comiendo? Un oyente nos ponía sobre la pista, al afirmar que había escuchado que decirlo... ¡es un gesto de mala educación! Alucinados se han quedado en Fin de Semana cuando Lomana ha confirmado que la amiga del oyente está en lo cierto: "No es elegante decirlo. Depende de dónde estés. Si estás en un medio rural, puedes decirlo. Pero en una comida formal...antes no importaba. Ahora quedas de cateto y maleducado. No hay que decirlo" explicaba la influencer: "Hay mucho esnobismo. Abstente de decirlo" reflexionaba rotunda.

