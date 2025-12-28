Fernando Martín desvela el decálogo definitivo de 'frases de cuñado' para sobrevivir a la Navidad

El colaborador y humorista Fernando Martín ha presentado, en su sección dominical del programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, un particular manual de supervivencia para las comidas y cenas de Navidad que aún quedan por delante. La propuesta consiste en un decálogo de 'frases de cuñado' para que, en lugar de recibirlas, sea uno mismo quien las diga. La filosofía, según ha explicado, es aplicar el dicho de "que sufra otro" y anticiparse a los tópicos habituales.

Adelantarse al 'cuñadismo' familiar

La primera recomendación de Martín es empezar "cuñadeando fuerte" desde el principio. Ha puesto como ejemplo la situación de un sobrino que aparece vapeando, a quien se le debería decir: "No vapees... ¡que eso es peor que el tabaco!". Asimismo, si un familiar expresa su intención de comprar un producto tecnológico como la PlayStation 5 o la Thermomix, el humorista aconseja intervenir con frases como "no, espérate al año que viene, que van a sacar las 6" o "espérate, que en 6 meses saca nueva, el modelo nuevo".

El mundo del vino es otro campo abonado para el 'cuñadismo'. Si alguien presume de haber traído una buena botella, Martín sugiere responder con contundencia: "Pero si tú no distingues un Rioja de un Don Simón". Y ha añadido que se puede rematar el comentario si la elección no es la adecuada para el menú: "Y encima has traído vino blanco y estamos comiendo carne", recordando la regla básica de que la carne se acompaña con tinto y el pescado con blanco.

Aunque Fernando Martín ha recomendado huir de la política y la ideología, también ha ofrecido tres frases que, si se dicen primero, uno se libra de escucharlas. La primera es soltar, en medio de la cena, la pregunta: "No, yo lo único que digo es que si hay un día de la mujer... ¿por qué no hay un día del hombre?".

Tras plantear la cuestión de género, el humorista propone cambiar de tercio con otra afirmación clásica: "Pues, para estar en crisis... yo veo todo lleno de gente". Y aprovechando el contexto navideño, sugiere añadir una acotación histórica para cerrar el bloque: "A ver, realmente Jesucristo nació en primavera".

Manual de supervivencia para Nochevieja

La Nochevieja es, según Martín, un momento cumbre para las frases de cuñado. Para empezar, ha señalado como imprescindible la sentencia: "Las campanadas se ven en la 1 de toda la vida". A medida que se acerca la medianoche, no puede faltar el comentario "vamos, que nos van a dar la uvas".

Finalmente, el decálogo culmina con dos frases de manual para el cambio de año. Justo antes de las campanadas, es el momento de decir "bueno, ya no nos vemos hasta el año que viene". Inmediatamente después de tomarse las uvas, la broma obligada, según el colaborador, es exclamar: "¡¡¡Madre mía, no te veía desde el año pasado!!!".