Fernando Martín destapa la cara B de los viajes: "Está sobrevalorado"

Con motivo de la clausura de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) este domingo, el colaborador Fernando Martín ha dedicado su sección semanal en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, a analizar el mundo de los viajes. Martín ha planteado una visión crítica sobre el turismo, sugiriendo que, en muchos aspectos, "viajar está un poco sobrevalorado".

El postureo en los viajes

El comunicador ha puesto el foco sobre el fenómeno del 'postureo' en las redes sociales, cuestionando la motivación real de muchos viajeros. Ha lanzado la pregunta sobre qué fue antes, "viajar para contarlo" o "contarlo para decir que se ha viajado". Según su teoría, "muchas personas de las que viajan, si no te lo pudieran contar o enseñar, no viajarían".

A este respecto, ha acuñado el término "turrismo" para describir la "turra" que supone la exhibición constante de "platos de comida" y "paisajes bonitos" en el entorno digital. Fernando Martín sostiene que, a día de hoy, ya no se hace "turismo", sino esta nueva modalidad centrada en la apariencia.

Costumbres extrañas del turista

Martín también ha señalado cómo "viajar nos transforma", llevando a la gente a hacer cosas que nunca haría en su lugar de origen, como "echarle una moneda a una fuente". Ha explicado con ironía cómo "las monedas de los españoles están todas en fuentes de Italia", mientras que las de los italianos acaban en las fuentes de España. Se ha hecho eco del dato de que solo la Fontana di Trevi en Roma recauda "un millón de euros al año", convirtiéndose en una auténtica "fuente de ingresos" para los ayuntamientos.

Los monumentos más sobrevalorados

La parte más crítica de su intervención se ha centrado en los que considera monumentos sobrevalorados. Ha calificado Bruselas de decepcionante y ha descrito el famoso Manneken Pis como un "minion" ante el que siempre hay cola. También ha mostrado su escepticismo hacia el "turismo prehistórico", como Stonehenge, que ha resumido como "ver unas piedras encima de otras".

La Mona Lisa tampoco ha escapado a su análisis, refiriéndose a ella como "la foto del DNI de la señora" y una "cosa enana, minúscula". Con humor, ha afirmado que "el arte es a kilo, cuanto más pequeño, menos vale". Finalmente, ha arremetido contra la Muralla China, describiéndola como "un tabique ahí puesto" cuya altura, en su opinión, no justificaría su fama como barrera defensiva.

A pesar de sus críticas, Martín ha concluido con un mensaje conciliador. Ha asegurado que le parece "muy bien" que la gente viaje si así lo desea, pero también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad para quienes no pueden hacerlo: "Tampoco te agobies". Su reflexión final ha sido que "bastante viaje es la vida en sí misma", una frase que resume su visión agridulce sobre el turismo.