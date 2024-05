Marian Rojas desvela uno de los casos más curiosos que ha vivido en una consulta: "Lagartijas"

El miedo, muchas veces, llega a ser paralizante. Es una sensación que es muy difícil de superar en muchas situaciones, al ver cómo tienes un temor por algo que puede ocurrir ante el que no puedes hacer nada. Además, es un sentir universal, y todo el mundo, en algún momento de su vida, ha llegado a tener miedo.

El miedo es una sensación que se puede hacer bola y nos puede incapacitar

Un tema por el cual Cristina López Schlichting ha preguntado a la psiquiatra Marian Rojas en El Diván de Marian, su sección en Fin de Semana de COPE. La autora de varios libros muy exitosos sobre psicólogia ha hablado de cómo poder superar sus miedos, a la vez que recuerda uno de los casos más curiosos que ha llegado a vivir.

"El sufrimiento es parte de la vida": Una de las claves para vencer el miedo

Ante las preguntas de Cristina López Schlichting, la psiquiatra recuerda lo fundamental que acaba siendo identificar el miedo para poder superarlo. "El miedo existe para ser prudentes, pero lo malo es cuando ese miedo nos quita la paz, saca lo peor que llevamos dentro. Cuando vivimos estados de miedo mantenidos, incluso por cosas que no son reales, ese cúmulo de pensamientos pone a mi organismo en modo alerta", señala la autora.

Sobre todo, porque muchas veces no es un factor físico, sino afectivo. Y ante esto, Marian recomienda abrazar la imperfección, y no pensar tanto en un sufrimiento que, como dice ella, va en el pack. "El miedo también puede ser emocional, a causar decepción, si ha habido conflictos en tu infancia. Miedo a perder el control, freno de mano. O a no ser perfecto. Hay que abrazar la imperfección, pero algunos sufren pensando que no todo será perfecto. Tarde o temprano el dolor va a llegar. Sufrir viene en el pack. El tema es cómo gestiono ese sufrimiento. Este miedo puede bloquear. Duele en la misma parte del cerebro una patada que un miedo"

Las inseguridades que nos provoca el miedo son difíciles de superar

Para identificar los miedos, ella recomienda, sobre todo, hacer preguntas para poder encontrarlo del todo: "El miedo a causar dolor o irritación o los demás, la obsesión por adapatarse. Suelen ser personas excesivamente complacientes. Aceptan situaciones injustas para ganarse la confianza. Muchas veces la gente no lo identifica. Para identificar los miedos hago preguntas. Si eres de los que no se fía de nadie, cuesta abrirte".

El caso más curioso que encontró Marian Rojas: "Era incompatible con la vida"

Sobre el asunto del miedo, la psiquiatra le reveló a Cristina López Schlichting uno de los casos más curiosos que se ha encontrado en su carrera... y que estaba relacionado con las lagartijas, como puedes escuchar en el siguiente audio.

"Hay que identificar nuestros miedos, si son razonables o me tienen bloqueado. Recuerdo el caso de una paciente que tenía pánico a las lagartijas. No hacía planes por ello. Miedo a las arañas, hormigas... de dónde viene ese miedo. A veces hay que entrar y ver dónde se quedó enquistado", señaló. Un punto muy perjudicial y por el cual la vida puede ser un infierno por un factor que, aparentemente, es inofensivo.