El consejo de Marian Rojas para cualquier padre de cara a evitar los traumas: "Ante la duda"

El trauma es algo con lo que, por desgracia, se tiene que vivir durante toda nuestra vida. Este sábado, en Fin de Semana, Cristina López Schlichting ha hablado sobre una de las noticias más terribles de la semana: el incendio que ha acontecido en Valencia y que se ha llevado consigo a numerosas víctimas.

Por ello, quiso preguntarle a Marian Rojas sobre un concepto: el de la resiliencia. Según la RAE, la Real Academia Española, la resiliencia es la "capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos". Básicamente, hacerse fuerte ante la adversidad.

Rojas explicó el origen de este concepto pero, además, ahondó en lo que es un trauma y de cómo, muchas veces, estas situaciones adversas se dan en nuestra vida. "La resiliencia es un auténtico pilar en nuestra vida, es un término creado por el psicólogo francés Boris Cyrulnik. Su pensamiento es cómo ciertas personas, ante el abandono, el trauma, consiguen reconstruir su vida. Cómo conseguir ser fuertes a pesar de la tormenta. Viene de un concepto físico, del metal. Algo se dobla, no vuelve a ser lo mismo, pero puede volver a su estado", señaló la psiquiatra.

De hecho, la colaboradora de Fin de Semana explicó que hay situaciones absolutamente difíciles de conllevar en las que, incluso, la persona sale más reforzada. Pero, ¿se nace resiliente... o se nace resiliente? Es por ello por lo que Marian Rojas explicó los cimientos de un trauma, y por lo que explicó por qué es importante la interacción entre los hijos y los padres cuando sucede esto.

Por qué la relación con los padres es clave durante la formación de los traumas

"La resiliencia se da con un trauma. Un acontecimiento traumático destruye tu identidad y la concepción con el mundo. Parte de algo muy malo. Para que sea trauma, tiene que pasar dos cosas. Que pase algo malo y cómo lo asimila el entorno", señaló Marian Rojas. Además, puso un ejemplo: el de un abuso sexual en la infancia. "Tu madre te puede decir varias cosas. Que diga que no digas nada, denunciarlo o que la niña se lo calle. Es la teoría del doble trauma. Los pilares de esa resiliencia son detalles como el personal, básicamente, cómo lo gestionas", añadió Rojas. Obviamente, la respuesta de que la madre no diga nada es la peor para los menores.

Por ello, la psiquiatra explicó el consejo más importante para que los menores puedan superar estas situaciones traumáticas. Aquí puedes escucharlo:

Audio



"El canal de la comunicación es lo más importante"

"El segundo pilar es el contexto familiar, cómo apoya en ese momento. Cantidad de gente que me cuenta un trauma y que va a sus figuras de apego y no hay nada de apoyo detrás... Uf. Muchas veces es en el entorno familiar, y esto supone generar un cisma familiar. La herida del abuso y de la gestión. O el bullying, si no se puede contar", añadió la psiquiatra.

El consejo más importante surge, sobre todo, en que los niños puedan explicar a sus padres los problemas por los que pasan: "Tener herramientas a superar el drama. Enseñar a gestionar las emociones, por ejemplo. Un canal de comunicación padre, madre e hijo. Que sepan que eres un lugar seguro a donde acudir si pasa algo malo. Decir, voy a escuchar. Ante la duda, siempre creer. Luego relativizaremos, pero primero eso. El trauma muchas veces sucede por vivirlo en soledad".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Algo que falla en muchas situaciones, como explica Marian Rojas, y que evita que los niños puedan superar muchos problemas en la vida: no poder comunicarlos.