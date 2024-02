Javier y sus padres lo han perdido todo: "Seguimos sin creer lo que ha pasado"

Desde el momento que la virulencia del fuego iba aumentando y se avistaba la tragedia, la Cadena COPE les ha llevado, al minuto, lo que estaba pasando en el valenciano barrio del Campanar.

No solo el jueves, ayer La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, realizaron el programa desde la zona cero y este sábado Cristina López Schlichting sigue arropando a los vecinos que lo han perdido todo y trasladándonos justo al lado de los edificios siniestrados cómo los valencianos siguen consternados por lo que ha ocurrido.

Julián, el conserje y héroe de Valencia, en COPE: "Por desgracia hay gente que no pudo salir" Es el nombre del día, es el protagonista de la terrible tragedia de Valencia que de no ser por él hubiera sido mayor, al que COPE ha entrevistado en exclusiva Pilar Abad Queipo 23 feb 2024 - 13:36

Los testimonios de los vecinos a los que está entrevistando la directora de Fin de Semana son sobrecogedores. Es el caso de Javier, él y sus padres eran vecinos de la primera planta de uno de los edificios de los que ahora solo queda un esqueleto negro que, incluso, da miedo.

"No nos creemos lo que ha ocurrido, seguimos en estado de shock, mi madre cuando se ha despertado en el hotel creía que estábamos en casa. Somos de la primera planta, empezaron a caer piezas, había muchísimo fuego, y salieron corriendo, aunque, de hecho los bomberos les dijeron que no era necesario que desalojaran, ni los bomberos esperaban lo que ocurrió", comienza a contar Javier al que se le nota ese estado de consternación en sus palabras.

Nos hemos quedado con lo puesto

"Mi madre cogió su teléfono, mi padre la cartera, y salieron con lo puesto, solo tenemos lo puesto. Ayer me tuve que comprar ropa interior, camisetas básicas, lo mínimo para subsistir, La cabeza no te da ni para comprar lo básico", le dice a Cristina cuando le pregunta qué es lo que cogieron cuando tuvieron que abandonar su casa.

El estado de tristeza y angustia que sufre Javier y sus padres es generalizado a todos los vecinos, "la comunidad está destruida, estamos sin alma, estamos unidos viendo qué podemos hacer, cómo podemos trabajar y cómo restituir el daño causado, trabajando en conseguir lo mejor para todos", explica.

"Sospechamos que puede haber más vecinos fallecidos"

Esta mañana, los bomberos han encontrado el cuerpo de una nueva víctima que eleva a 10 el total de fallecidos en la tragedia. Javier, que admitía que no conocía a los vecinos que han perdido la vida en el incendio, temía que ese número aumentara "no conocía a ninguno de los vecinos fallecidos, mis padres sí, pero sospechamos que puede haber alguno más de los que hasta ahora se sabe y a lo mejor sí conozco a alguno. Enseguida se fue la luz, se llenó de humo, no podían ver, se quedaron atrapados".

Y si para Javier, una persona joven le va a costar remontar y recomenzar de nuevo, él lamenta lo que les pasa a muchos vecinos, "vecinos de 70 años que no tienen fuerza para volver a empezar, es como haber nacido de nuevo y no tienes nada, no te queda nada para volver a empezar".

Un futuro bombero

Javier tiene además una peculiar historia, está preparándose para ser bombero, se va a presentar a oposiciones y "he perdido mis apuntes para las oposiciones, he perdido todos mis recuerdos, todos mis enseres, quiero agradecer a la Academia la empatía y a los bomberos de toda España la ayuda que me están intentando brindar".

Pese a la terrible experiencia quiere seguir siendo bombero y eso que sabe lo que han pasado "los bomberos están destruidos por lo que han visto y por lo que han visto, personas calcinadas, algunos incluso se despidieron de sus familias porque temían por sus vidas".

Y un último mensaje, este para los políticos, "el hotel está disponible hasta el día 29 y luego nos intentarán dar viviendas, pero ya estarán en otro barrio, nos trastoca todo, nuestro día a día. Estamos vivos, pero por favor que no nos olviden y que cuando se deje de hablar de nosotros que los gobernantes sigan ayudándonos que sea de verdad", concluye.