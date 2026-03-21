Lomana sobre las Kardashian: "Creo que enseñar mucho no es para nada ni elegante ni de buen gusto"

La colaboradora televisiva Carmen Lomana ha repasado la actualidad en una entrevista con Cristina López Schlichting en el programa Fin de Semana de la cadena COPE. Desde sus planes para la inminente Semana Santa hasta su opinión sobre la última creación de Rosalía o la relación entre el dinero y el buen gusto, la socialité ha contestado a las preguntas de los oyentes.

Semana Santa en Marbella para desconectar

Ante la pregunta de un oyente sobre sus planes para Semana Santa, Lomana ha confesado que sueña con ello. "Lo único que quiero es poder descansar, desconectar de todo, no tener que arreglarme", ha afirmado. Su destino elegido es su casa de Marbella, donde espera tener sol: "Quiero ponerme vuelta y vuelta hasta que me achicharre. Yo lo siento, pero yo necesito sentir el sol, el calor, y quitarme este color, que parezca un papel blanco".

Lomana también ha destacado las virtudes del clima de la zona, protegido por la montaña de La Concha, que crea un "microclima". Además de descansar, ha expresado su admiración por las procesiones de la Semana Santa de Marbella, destacando la del Viernes Santo como "una procesión de una emoción, de un silencio" que le "entusiasma".

De la "mística" sudadera de Rosalía a los vestidos de madrina

Sobre la polémica sudadera con velo de monja lanzada por Rosalía, Lomana se ha mostrado encantada. "A mí me gusta, incluso favorece, porque llevas el pelo recogido y le da un aire místico, bonito, que me encanta", ha asegurado, descartando que sea "hortera". La socialité ha recordado una moda similar en la Ibiza de los años 80, donde "chicas suecas" vestían "como monjas".

Lomana también ha ofrecido consejos a la amiga de una oyente que será madrina en una boda en Altea en junio. Ha recomendado "telas fluidas" como una "gasa bonita, estampada", una "organza de seda o un satén, en colores pastel". Sobre los estampados, prefiere los florales con "fondo blanco", y ha restado importancia a la norma de no vestir de blanco, calificándolo de "prejuicios absurdos", ya que la novia "siempre" será la protagonista.

Instagram y las redes sociales es algo muy falso"

El buen gusto no tiene que ver con el dinero

Una oyente ha preguntado por la obsesión de los jóvenes en redes sociales con el lujo. Lomana lo atribuye al "postureo" y al escapismo: "La gente joven no quiere problemas... quiere divertirse". Ha admitido que las redes pueden ser aspiracionales, pero ha lanzado una advertencia: "Instagram y las redes sociales es algo muy falso. Parece que todos sean riquísimos... y no, que no es así, pero se puede aparentar".

En este sentido, ha hablado de su libro, "Pasión por la vida", con el que ha querido aclarar "leyendas urbanas y tantas cosas inciertas" sobre ella. "Quería, para mis seguidores, para la gente que tiene curiosidad... que me conozcáis un poco más", ha explicado, buscando mostrar su verdadero yo más allá de la "vida mediática".

Enseñar mucho no es para nada ni elegante ni de buen gusto"

Finalmente, Carmen Lomana ha sido tajante sobre la relación entre el poder adquisitivo y el estilo: están "totalmente desvinculados". "Hay gente que tiene muchísimo dinero y un mal gusto, pero impresionante", ha sentenciado. Para ella, el buen gusto reside en "conocerse y, sobre todo, saber vestirse para cada ocasión" y ha criticado estilos como el de las Kardashian: "Creo que enseñar mucho no es para nada ni elegante ni de buen gusto".