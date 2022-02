La madre de Cristina: “Putin tiene una cara que se la pisa, él es el agresor, nadie tiene ganas de guerra”

Una semana más la madre de Cristina vuelve a Fin de Semana para contar sus recuerdos, sus impresiones y sus divertidas opiniones. Eso sí, primero hablar de un titán del deporte como es Nadal: “Es algo agradable, todos los demás noticias son desagradables. Él siempre me ha gustado mucho, este partido no lo vi porque era por la mañana. Pero sí, la reacción popular en Alemania ha sido tremenda”.

Y esta vez toca ponerse serios ya que el tema lo exige: la complicada relación de Alemania con Rusia que le impide enviar armas a Ucrania, algo sobre lo que dice que “Putin tiene una cara que se la pisa, él es el agresor porque nadie tiene ganas de guerra, pero tiene muchos problemas en su país porque es un país pobre y sus únicas ganancias es la exportación de gas y petróleo, en la carrera de armamento le cuesta mucho dinero. Tiene miedo, como todos los países bálticos y de esa zanja, porque poco a poco se van apartando de la Unión Soviética y eso le da miedo. Creo que los rusos con el tiempo se han ido quitando el yugo comunista”.

Sobre la afirmación de su hija de que los alemanes son “cobardones”, Ingeborg lo tiene claro: “No es cierto. Alemania es el país que más aporta a los ucranianos para que levanten cabeza, y de eso no habla nadie, pero el alemán no quiere mandar armas a Ucrania y hace muy bien porque creo que esa no es la solución, optan por el camino diplomático. Nuestro canciller va a ir a Rusia a encontrase con Putin y a ver si hay encuentros diplomáticos. Hay que ver qué cantidad de vidas y dinero han costado estas guerras y ya ves cómo están, peor que antes”.