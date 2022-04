La madre de Cristina: "En Gredos los niños de antaño llevaban una lata con rescoldos para calentar al maestro”

No hay toque igual a Fin de Semana con Cristina que el que le da Ingeborg, su madre, que con su peculiar humor comenta tanto la actualidad como los tiempos pasados. Y esta semana no ha faltado a su puntual cita, aunque estamos a las puertas de las vacaciones de Semana Santa.

Hoy nos comenta la importancia del gesto de que vayan a cortar el flujo de carbón de Rusia a Alemania: “En España no nos hacemos a la idea de estar a temperaturas en invierno, y yo quiero decir que no entiendo lo de importar carbón de Rusia cuando siempre han dicho que hay que cerrar minas y centrales nucleares. Es superior a mi entendimiento”. Por ello la madre de Cristina recuerda que “en Alemania los fríos son enormes aunque hay un cambio climático porque ahora los inviernos no son como en aquella época, eran espantosos con nevadas que no podíamos salir de casa, esto ya no se da”.

Entonces vuelve a recordar cómo ocurría cuando los bombardeos destrozaron las ventanas: “Fue espantoso y no podíamos calentar la casa, y peor aún sin calefacción central, como el carbón faltaba pues las casas quedaban totalmente frías. Teníamos estufas, pero solo podíamos calentar una cosa, o la cocina o el salón, y no había carbón, así que robando árboles, ya no quedaba ninguno en mi calle. Los hombres salían de noche a hacerlo, y tampoco calentaban muy bien, madrea fresca que llenaba la casa de humo”.

Ingeborg también cuenta una curiosa anécdota: “Había cajas que estaban forradas de una fibra y se usaban para terminar de cocer la comida que estaba a medias, se metía dentro y, del propio calor de la olla, se acababa de cocer, era para ahorrar combustión y se terminaban de hacer las cosas”.

Por último también recuerda que “en el colegio hacía tanto frío que los niños tenían que llevar desde su casa una latita con rescoldos y se lo ponían al profesor, pero claro, hoy lo cuentas y no se lo cree la gente. Creo que los alemanes lo tienen crudo, se han entregado a Rusia con el gas y la cosa está difícil. La industria lo tiene fatal”.