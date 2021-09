La madre de Cristina: “Angela Merkel gusta tanto por su sencillez y honradez, no tiene dobleces”

Una semana más la madre de Cristina vuelve a Fin de Semana para contar sus recuerdos, pero esta vez se viene más adelante en el tiempo porque toca hablar de Angela Merkel. ¿Por qué es tan popular en Alemania? Ingeborg, tras aclarar que ellos no pueden votar en las elecciones alemanas porque ya no viven allí, lo sabe: “Creo que es por su sencillez, parece una señora normal y sencilla, sobre todo da la sensación de que trabaja con una gran honradez, es la misma, no tiene dobleces. Ella también es sencilla porque ha vivido toda su juventud en Alemania oriental, que allí no se vivía muy bien porque carecían de todo. Se habrá educado seguramente en mucha austeridad porque venia de un hogar protestante, Pero sobre todo por ser honrada. No se la puede tachar de ninguna cosa que haya mirado por su bien personal, siempre ha mirado por la nación. Me parece muy admirable”.

Ingeborg además revela que Merkel y ella son del mismo barrio, y explica que “en los hogares cristianos en la época de la Alemania Oriental había siempre muchas pegas, siempre en el ojo de mira de la Stasi. Para estudiar ha tenido que pagar el 200 %, no se podía elegir carrera, estudiabas lo que te decían, era una época muy difícil y austera, carecían de todo”.

Y claro, si hablamos de Merkel, no podemos obviar su peculiar forma de vestir, algo que madre de Cristina detalla: “Supongo que, al no ser muy alta, ser gruesa y estar siempre de reunión en reunión, no tendrá mucho tiempo para pararse a pensar qué se pone. De ahí las chaquetas, todas iguales pero de distinto color. Nos pasa mucho a los gruesos. Supongo que también se lo aconsejarían, igual que le cambio de look de pelo. Al principio se reían de ella pero mira ahora, todos la respetan”.

Para finalizar Ingeborg insiste en que la excanciller “ha sido una señora que ha gobernando, a mi entender, de forma muy conciliadora y moderada, aunque a veces ha tenido que tomar decisiones difíciles con mucha energía y sin mirar al perfil político y personal sino mirando a Alemania, siempre de agradecer”. También dice cómo ve las elecciones: “Muy reñidas, está la cosa muy difícil. El pueblo tiene miedo de que entren los comunistas en el gobierno. Al final estaban casi en el primer puesto los cristianos demócratas pero no está nada claro que vayan a lograrlo”.