El aplaudido gesto de Djokovic hacia Nadal tras su derrota en Australia ante Alcaraz: "Es muy extraño verte ahí"

Novak Djokovic ha protagonizado un emotivo discurso tras perder la final del Open de Australia por 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. A pesar de la derrota, el tenista serbio ha tenido palabras de reconocimiento tanto para el campeón, Carlos, como para su amigo y rival, Rafa Nadal, que se encontraba en la grada.

Un campeón "legendario"

Lo primero que ha hecho Djokovic ha sido felicitar a su rival: "Lo primero y lo más importante, felicidades a Carlos por un torneo espectacular". Ha calificado el trabajo del joven tenista como algo único, asegurando que "la mejor palabra para describir lo que estás haciendo es histórico, legendario".

Además, ha destacado la juventud del nuevo campeón, bromeando con su propia longevidad en el circuito: "Tú eres todavía tan joven que tienes mucho tiempo, no como yo". Una afirmación que ha reforzado al sugerir que planea seguir compitiendo al máximo nivel durante mucho tiempo: "estoy segura que nos vas a seguir viendo durante muchas más veces en los próximos 10 años".

Un mensaje para Nadal

Uno de los momentos más destacados ha llegado cuando Djokovic se ha dirigido directamente al "legendario Rafa", presente en el palco. El serbio ha reconocido la particularidad de la situación: "Obviamente, es muy extraño verte ahí, no a ti, y ya lo sabes".

A pesar de la rareza del momento, ha descrito la experiencia como un "sentimiento extraño, pero es un placer tenerte aquí". Para finalizar, ha querido agradecer el apoyo incondicional de su equipo durante las últimas semanas, en las que según él han visto "lo peor y lo mejor de mí", y ha concluido que "este éxito es vuestro éxito".