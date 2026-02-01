Rafa Nadal se rinde ante la gesta histórica de Alcaraz en Australia: "Lo que está haciendo es increíble"

Rafa Nadal ha reaccionado a la histórica victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. Desde el mismo escenario donde él triunfó en dos ocasiones, la Rod Laver Arena, el tenista balear ha compartido sus impresiones en Tiempo de Juego, calificando el momento como un día emocionante para el tenis y una fusión entre dos generaciones de éxito.

Feliz por Alcaraz, no por el récord

Preguntado sobre si sentía tristeza por perder un récord a manos de Alcaraz, Nadal ha sido tajante al afirmar que su carrera profesional ya está en otro punto. "Mi mi carrera está terminada, la verdad que no vivo pensando en estas cosas", ha asegurado. Lejos de cualquier atisbo de decepción, ha mostrado una inmensa alegría por su compatriota: "Feliz por por Carlos, si uno tenía que quitar a alguien, que fuera Carlos".

El balear no ha escatimado en elogios hacia el murciano, destacando la magnitud de su logro. "Carlos lo que está haciendo es es increíble", ha afirmado. Nadal considera que ganar en Australia, uno de los grandes objetivos de Alcaraz, supone una "inyección de energía, de confianza, de tranquilidad" para empezar el año y para marcar "otro otro hito más en su carrera".

Respeto entre leyendas

Tras el partido, Nadal ha tenido la oportunidad de hablar con el flamante campeón. "Felicitarle, básicamente", ha desvelado sobre su breve conversación, en la que también ha incluido a su equipo. También ha reconocido sentirse agradecido por las palabras de Novak Djokovic, con quien ha compartido una era: "Es un tanto extraño verme aquí en la grada viendo el partido", ha comentado sobre la reflexión del serbio, a quien ha calificado como un "supercampeón" a la hora de perder.

Respecto a Alcaraz, que lo ve como un referente, Nadal lo ha comparado con su propia experiencia. "Yo me ha visto jugar muchísimas veces por televisión", ha explicado, asumiendo con naturalidad su papel como fuente de inspiración para las nuevas generaciones, del mismo modo que él admiraba a figuras como Manolo Santana.

El futuro de Alcaraz no tiene límites

Sobre el futuro del joven tenista de 22 años, Nadal no ve un techo claro a su potencial. "No no veo el por qué no no tiene que seguir ganando, ganando, ganando", ha sentenciado. El balear cree que Alcaraz y Djokovic están "marcando unas diferencias muy grandes" en el circuito actual y que no parece que nadie pueda hacerles sombra.

Sin embargo, ha lanzado una advertencia clara sobre el principal obstáculo que podría frenar su progresión. "Ojalá que no sea su cuerpo el que se lo ponga", ha deseado, refiriéndose a las lesiones. Para Nadal, lo único importante es que "no tenga problemas físicos", ya que son los que "ensucian un poquito más lo que es la confianza" de un jugador, una confianza que, según él, Alcaraz tiene ahora mismo "al tope".