“La verdad explicada por científicos llega a ser ininteligible, los mitos nunca aburren”

Viene mucho por Fin de Semana un romano que constantemente nos trata de convencer de que somos más romanos y clásicos de lo que pensamos, a pesar de que nos veamos modernos y “progresistas” (signifique eso lo que signifique).

Pero esta vez no está aquí para eso sino para convencernos de que seguimos creyendo en los mitos. Y tú dirás, ¿en la época de internet y las redes sociales, en la que parece que los misterios duran minutos, sigue habiendo mitos? Y tanto que los hay y lo cuenta en Fin de Semana con Cristina el mismo Paco Álvarez, autor de ‘Romanos de aquí’ que ahora nos trae bajo el brazo ‘Mitomorfosis’ (Ed. Modus Operandi): “Empecé intentado plantearme cómo se crean los mitos, y luego ya con idea de contar todos los mitos clásicos, que al final son la base de todas las respuestas que nos dábamos, al menos en el Mediterráneo, desde la antigüedad, porque los mitos son distintos aquí que en otros sitios”.

“Conseguí darme cuenta de que, cada vez, creemos en más cosas, creo que fue Chesterton quien en el S. XIX dijo ‘lo malo de que los hombres dejen de creer en Dios no es que no crean en nada, es que creen en todo’, y ahora nos pasa eso, que con las redes en lugar de estar más informados somos más conspiranoicos, sobre todo desde la pandemia. Hay montones de teorías absurdas, como el terraplanismo, que lo dábamos por finiquitado y ahora está otra vez en boga. Creemos demasiadas tonterías cuando, realmente, los mitos vienen a responder las cosas. Creo que los seres humanos aceptamos antes una mentira que una no respuesta, y los mitos originalmente eran la respuesta a todo”.

¿Fueron los romanos los reyes en la creación de mitos y nosotros solo seguimos su estela? Paco lo tiene muy claro: “Ellos creían en todo”, asegura riendo, “en sus dioses y en todos los dioses de alrededor y vecindario. Casi todos los dioses clásicos, los de los mitos romanos, son griegos o etruscos, pero también luego los dioses que iban conociendo pasaban a formar parte de su panteón. Hay que pensar que el mundo antiguo es un mundo animado, todo tiene ‘ánima’, alma, las estrellas se mueven, una semilla puede dar origen a un árbol que la parte que vemos del árbol depende de la que no vemos… hay un mundo oculto y que los romanos necesitaban explicar de algún modo”.

De esos mitos, explica Álvarez, “queda mucho hoy en día”: “En el lenguaje por ejemplo. Algo tan básico como tener un flechazo en su vida, que lo hemos tenido todos, y un flechazo es por la flecha de Cupido. Y aparte expresiones como ‘quedarnos de piedra’ o ‘ponernos hecho un basilisco’. Tenemos que darle una explicación a todo y las explicaciones científicas, como solo las entienden los científicos, a veces no nos valen”.

A día de hoy sigue habiendo mitos de animales monstruosos: el Monstruo del Lago Ness, el Yeti, el tiburón asesino de la película de Spielberg, incluso el Megalodón…, de hecho tenemos al basilisco: “Es un animal mitológico que describió Plinio el Viejo y hasta el S. XVIII todavía se creía que era real, de hecho el rey Fernando VI tuvo que emitir una carta diciendo ‘señores, este animal no existe’. Los mitos son tan importantes y fuertes que incluso los hay de sitios, como la Atlántida, hay convenciones todos los años para decidir no si existió o no sino para decidir dónde estaba. Si nos planteamos eso es que asumimos que existió”.

De los mitos publicados, Paco Álvarez se decanta: “El mito de amor y psique, el alma humana, porque es una explicación muy bonita, muy pagana, de cómo el alma se hizo inmortal y el amor lo supera todo, es una historia que conviene leer de cuando en cuando. Es muy bonita y hasta ‘La bella durmiente’ bebe de ella”.

Hay, además, un capítulo entero dedicado a la mujer, ya que, según explica, “es un mito en todos los sentidos”: “El que diga que conoce a la mujer es un cuento chino, ja ja ja. Hay muchísimas mujeres en mitología, muy importantes, pero no hablo de empoderadas sino de heroínas, diosas, traicioneras, brujas, magas… hay de todo, y creo que la mujer es algo divino. Se lo merecía y se merece diez libros”, termina Paco.