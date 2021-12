“La tumba de Imephor en Saqqara nos ha dejado atónitos, rompe con lo que conocíamos”

El antiguo Egipcio, siempre misterioso y dejándonos sorprendidos con cada excavación y descubrimiento. Cuando pensamos que más sabemos, más nos descoloca. Y eso es lo que ha pasado en la misión hispano-egipcia en Saqqara, dirigida por Josep Cervelló, profesor de Egiptología del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media e investigador del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), quien detalla en Fin de Semana con Cristina lo que han hallado: “En la pasada primavera hicimos una excavación arqueológica de rescate en la antigua necrópolis de Kom el-Khamasin y, tras identificar más de 400 bloques de piedra, hemos logrado descifrar los secretos de la tumba de Imephor Impy Nikauptah, un sumo sacerdote del dios Ptah de Menfis, pese a que sus restos están muy fragmentados y han sido objeto de múltiples saqueos”.

Josep detalla lo que tiene de especial esta tumba: “Todo. Primero la localización, muy dentro del desierto, no hay nada más. El resto de tumbas está cerca de cultivos; y luego el tipo de tumba, un techo a dos aguas, imitando a los reyes; su nombre es otra rareza, no hay nadie que se llame igual; y su carrera, única, nadie más la tiene.”

Las excavaciones suelen ser muy lentas por el extremo cuidado que hay que tener con lo que se encuentra, y aun así se usan todo tipo de tecnologías, como explica Cervelló: “Si tuviera que explicar cómo empezamos… desde palas a las últimas tecnologías. Las terreras vaciadas las hemos limpiado con excavadoras, siempre con mucho cuidado y luego se han usado mucho las técnicas digitales. En general el yacimiento está muy saqueado, es terrible y lamentable ver el estado de la zona. Hemos reclamado algunos bloques y están aquí, pero en otros casos es más difícil porque son parte de colecciones privadas. Y cosas que aún no han aparecido. Empezamos a denunciar esto pero muchas galerías han vuelto a esconder estos objetos”.

Para terminar, el experto ha detallado cuál es el “santo grial” de la arqueología: “Me gusta decir que Egipto es una especie de alteridad para nosotros. Nos sirve para reflejarnos en ese espejo y ver lo que nosotros no somos. Es algo distinto que nos fascina. La cultura material de Egipto es muy rica y se conserva gracias al clima tan seco. Tenemos una mirada que nos permite este tipo de juegos que nos fascinan a todo. El santo grial depende mucho de la excavación en la que estés. Encontrar la tumba de Imhotep, que yo no lograré porque es difícil abrir misiones nuevas en lugares nuevos por la legislación actual egipcia, creo que debería ser un arqueólogo egipcio el que lo lograse. Pero es muy complicado porque no se ha encontrado ni hay el menor rastro”.