Trump anuncia una propuesta para convertir la Franja de Gaza en la 'Riviera de Oriente Próximo': "Hasta Netanyahu se ha sorprendido"

No lleva ni 20 días como presidente de Estados Unidos y no hay semana que no se hable él: Donald Trump. Y todo por las medidas y planes que no para de anunciar continuamente. El último, su plan para transformar la franja de Gaza. Un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

Esta semana, tras la reunión de Trump y el presidente israelí, Benjamín Netanyahu, el americano aseguró que Estados Unidos se encargará del control de Gaza para dirigir su reconstrucción, sin población palestina, y convertir la franja en la “Riviera de Oriente Próximo” (algo así como una especie de resort, si es que se puede denominar como tal).

La pregunta que todos nos hacemos ahora es: ¿Qué va a pasar entonces con los dos millones de palestinos que viven en Gaza? La idea es que salgan de forma voluntaria, y que países como Egipto o Jordania les acojan. Algo que a priori parece realmente difícil.

¿Y qué es lo que dice Israel a esta propuesta? La propuesta ha sido bien acogida. Es más, su ministro de defensa ha pedido al ejército que prepare la salida voluntaria de la población y que países como España, Irlanda o Noruega -que reconocieron el Estado Palestino- acoja a los gazatíes.

Sin embargo, como bien nos ha explicado David Alandete, el corresponsal de COPE en Washington, la propuesta sorprendió no solo a las personas que lo escucharon o lo vieron por la televisión y la radio, sino también a todos los presentes en la rueda de prensa. "Yo tuve que preguntarle a una periodista israelí si Trump había dicho realmente que quería convertir Gaza en la Riviera de Oriente Próximo, porque me sorprendió mucho. Y ella me confirmó que lo había dicho y que a ella también le había sorprendido. Pero es más, las palabras del americano sorprendieron hasta a Netanyahu".

MÁS DECISIONES DE TRUMP ESTA SEMANA

La construcción de la 'Riviera de Oriente Próximo' ha sido la medida que más ha llamado la atención de todo el mundo en los últimos días, pero hay más decisiones de Trump esta semana. Por ejemplo, ha firmado una orden ejecutiva para imponer sanciones al Tribunal Penal Internacional por emitir ordenes de arresto contra Netanyahu e incluso ha creado una orden ejecutiva por la que ha encargado al Departamento de Justicia acabar con el sesgo anticristiano y defender el cristianismo en EEUU.

Y no solo eso, también ha decidido llevar a cabo el desmantelamiento de USAID, la agencia federal de la cooperación al desarrollo, que pasará de tener unos 10.000 empleados a tan solo 294 funcionarios. Un recorte de personal y de los proyectos grandísimo al estilo de Milei en Argentina.

Con él se paraliza casi la totalidad de la ayuda externa. Algo significativo teniendo en cuenta que USAID destina cada año cerca de 44.000 millones de dólares para proyectos como la lucha contra el tráfico de personas y ayuda humanitaria.

