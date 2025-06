"Torear ha sido mi objetivo, mi ilusión y mi propósito de vida: ser torero más allá de que fuera una mujer"

"Siempre he dicho que soy torero. Es una palabra que engrandece, con una serie de connotaciones muy importantes, de historia, de raíces, de valor, de vida, de muerte... la torera es una chaquetilla". Cristina Sánchez es mujer y es torero, como ha dejado claro al comienzo de su entrevista en Fin de Semana con Cristina.

Esta madrileña de 54 años es una referencia del mundo taurino. Entre otras cosas, fue la primera mujer en salir a hombros por la Puerta Grande de Las Ventas y la primera en confirmar alternativa en Madrid y México... y acaba de salir a la venta su obra 'Mujer y torero'.

Laura Rubio Cristina Sánchez presenta su libro

"Los datos son esos pero yo nunca he sido de datos y estadísticas porque a mí lo que me importaba, gustaba y para lo que vivía y sentía era por ser torero. Torear era mi objetivo, mi ilusión y propósito de vida. Ser torero más allá de que fuera una mujer".

Para Cristina, la Amiga del Programa de este domingo, el toreo ha sido una forma de ser, de estar y de sentir: "A través del toreo he aprendido muchísimas cosas, entre ellas a conocerme".

Recuerda Cristina que siempre tuvo claro a qué quería dedicarse pero tuvo que contar con la aprobación de sus padres para dedicarse a los toros: "Siempre he sido cauta y me he ceñido siempre a las reglas que había en casa. El hecho de comunicarlo era complicado porque yo tenía claro qué quería hacer y, si alguien me decía que no, yo tenía claro que iba a seguir. Fue el primer momento difícil de todo el precurso que vino después".

Aunque su padre era banderillero y Cristina reconoce que empezó a torear a escondidas, gracias a los chavales a los que él enseñaba: "Aprendí clandestinamente en el callejón a torear porque mi padre no me dejaba coger la muleta y el capote y los chavales a los que mi padre enseñaba... fueron los que me enseñaron".

La reacción de sus padres al conocer el deseo de su hija no fue la mejor... su madre se enfadó mucho: "Fue difícil y entiendo que fuera difícil de encajar. Los patrones con los que crecemos, esas etiquetas que nos ponen, que por ser mujer hay que estudiar una carrera, casarse, tener hijos... yo no he sido nunca de seguir esas normas. He seguido mi intuición y mi corazón... y no me ha ido mal en la vida".

