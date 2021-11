Supervivencia ante un gran apagón: cómo generar luz y calor con un objeto que todos tenemos en casa

El número de personas que se ha apuntado a cursos de superviviencia en nuestro país ha aumentado en los últimos meses. Se les conoce como preparacionistas o supervivencialistas. Las claves las ofrecen, por ejemplo, en los cursos de la Escuela Española de Supervivencia, donde Ignacio Ortega es su monitor jefe y fundador, tal y como cuenta en los micrófonos de Fin de Semana de COPE. “Cuanto más sabes, menos necesitas” es el lema de la escuela, donde ha subido el número de inscritos hasta un 30%.

No obstante, desde el centro de formación no quieren alimentar los rumores sobre un posible gran apagón: “No queremos contribuir a noticias negativas que están rondando pero sí es verdad que hay que estar prevenido y preparados”, advierte. No obstante, situaciones recientes como el confinamiento o Filomena han hecho que cada vez más personas se interesen. “Cada vez hay más, antes el cliente era un amante de la naturaleza que buscaba protegerse, y ahora hay más que están viendo que la situación es complicada, cosas que veíamos en el telediario en países lejanos, ahora nos están tocando la puerta”, explica. “Es necesario estar preparados y tener conocimientos para tomar decisiones de las cuales depende nuestra seguridad”.