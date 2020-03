“En un submarino hacíamos deporte y corríamos en menos de 10 metros cuadrados”

Seguramente vivir confinado en tu casa no te sea nada cómodo y echas de menos la calle, ir de compras, salir con tu pareja, ir a un bar a tomarte una bebida y unas tapas… ahora imagina no esta en tu casa con ventas y vistas a la calle sino en un submarino pequeño, bajo decenas de metros de agua, sin ventanas y con luz siempre artificial. El confinamiento en casa ya no suena tan mal, ¿verdad?

En Fin de Semana con Cristina hemos hablado con Miguel Arias, capitán de máquinas de submarino y exjefe de servicio de máquinas en dos submarinos, además habiendo acumulado más de 12.500 horas de inmersión.

Arias le ha asegurado, con total naturalidad, a Cristina que él lleva el confinamiento en casa “sin problemas”: “En casa ahora pues perfecto, no tengo problema ninguno. Supongo que estoy entrenado después de tanto tiempo, imagino que sí, pero es que para esto no te entrenas, es una cuestión mental que ni te lo planteas. Yo ahora me he dado cuenta de que he estado confinado pero nunca me he sentido en confinamiento. Es adiestramiento, la actitud de decir ‘tengo que hacer esto, nadie me obliga, el problema es que ahora sí me obligan y me obligo yo mismo, pero es cuestión mental’, hay que buscar momentos de evasión, sin más”.

Miguel ha relatado que en su submarino eran 60 personas en un espacio habitable, “fuera de cuestiones técnicas, unos 100 metros cuadrados”: “Cuando digo eso digo dormitorio, comedor y aseos, el resto son cosas técnicas, así que son 100 metros cuadrados. El tema se lleva con organización con orden y respeto a los demás, camaradería… esa mezcla hace que se consiga estar, no nos estorbamos, lo llevamos bien y nos marcamos pautas, sin más”.

¿Cómo amueblan ese espacio tan reducido? Arias explica que “dentro de ese submarino cada uno tenía su espacio, así que muchas veces, en ese espacio en el que comías, llegaba un momento en el que lo usabas para dormir una litera abatible y se convertía en dormitorio”. En todo caso el excapitán de máquinas ha aclarado que “eso no era un programa de televisión famoso en el que te metas a convivir a ver qué ocurre y a ver si os peleáis entre vosotros a ver si nos lo pasamos mejor, no, allí estábamos para desarrollar una actividad en puestos de responsabilidad, todos tienen un puesto y debe llevarlo a cabo”. “He llegado a cocinar en 4 metros cuadrados, soy muy cocinillas”, añade él, incluso a hacer deporte en poquísimo espacio: “En mi caso había momentos en los que no había nadie en ciertas zonas como determinados pasillos, como por ejemplo a las 2 de la mañana, pues me metía unos paseos de una hora y me hacía 5 km, incluso gente que en un metro cuadrado se colgaba y hacía dominadas”.