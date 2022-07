Ir al spa a relajarse y tener baños mixtos, ¿un lujo moderno? Los romanos ya lo hacían

Viene mucho por Fin de Semana con Cristina un romano de aquí de España que siempre nos cuenta que hemos cambiado muy poco desde los tiempos de la Roma antigua. Y esta vez nos quiere hablar de lo que nosotros llamamos spas y ellos llamaban termas. A ver qué nos explica Paco Álvarez, autor entre otros libros, de “Mitomorfosis”, sobre las Termas romanas porque, ¿qué tienen que ver los modernos spas con lastermas romanas? “Pues que spa son las siglas romanas de salus per aqua, la salud a través del agua, que es un concepto romano. Todos los balnearios clásicos de Europa, como Baden-Baden, Bath, Vichy, Aix en Provence, Caldes de Malavella, Alange, etc. eran baños romanos, pero las termas eran mucho más que un balneario”.

Muy curioso lo de spa, salus per aqua, pero termas había en todas partes, ¿no? No sólo de aguas medicinales, y lo explica: “Pues así es. Termas había en todas las ciudades. La inmensa mayoría de los romanos no se podía permitir un baño en su casa donde ducharse y eso, pero todos podían ir a las termas. Además allí iba todo el mundo, porque al final era un sitio de cotilleos y mucho más que para bañarse, recibir un masaje, hacer gimnasia, ligar, etc., en las termas grandes había también bibliotecas, restaurantes... eran como un centro de ocio basado en el agua. Tenían sauna, piscinas de agua caliente y fría”.

¿Iban también allí los ricos? “Así es, y se cuenta la anécdota del emperador español Adriano que vio a un veterano en las termas rascándose la espalda contra una esquina de la pared. Adriano le preguntó por qué se rascaba la espalda de esa manera. El antiguo soldado le contestó que no tenía dinero para pagar a alguien que le secara. Conmovido, el césar ordenó en el acto que le dieran un montón de dinero al veterano. Al día siguiente, cuando Adriano entró en las termas, todos los 'bañistas' estaban restregando sus espaldas contra las paredes. Adriano miró sonriendo la escena y socarrón contestó: 'Pues rascaos los unos a los otros y ya está'”.

Y los baños, ¿eran mixtos? Ni siquiera Paco lo sabe: “Pues no está muy claro. Parece que había horarios distintos para las zonas “de baño” de hombres o mujeres o en algunos lugares termas específicas para los diferentes sexos, aunque hay quien dice que en algunas épocas fueron mixtos, como hoy lo son las piscinas, por ejemplo. Lo que sí está claro es que un día llegaron los bárbaros y se acabó esto de la higiene por lo menos hasta el siglo XIX”.

En todo caso termas “había en todas las ciudades”, detalla el experto, que añade que “en Roma, más de 1.000. Dicen que las termas pudieron ser, junto con las letrinas, uno de los motores de la romanización. Los bárbaros cuando visitaban unas se quedaban maravillados y, sobre todo los jóvenes, se negaban a volver al castro a convivir con la mugre. La limpieza es adictiva”.

Pues parece que en esto de la higiene y la ducha hemos cambiado poco, pero Paco volverá otro día para convencernos de seguimos siendo romanos: “Me despido. Valete omnes, adiós a todos, me voy que he quedado en el chalet con piscina de un amigo y vamos a hacer una barbacoa…. Valete”.