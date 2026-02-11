"Arturo Cubillas, el etarra favorito del chavismo, pasó 40 años en Venezuela y Zapatero se quejó de la falta de colaboración para su extradición"

El programa 'La Linterna' de COPE ha puesto el foco, con Rubén Corral y el periodista Alejandro Requeijo, en la historia del etarra Arturo Cubillas, conocido como 'el etarra favorito del chavismo'. Cubillas, quien pasó casi 40 años en Venezuela, vive actualmente en el País Vasco tras un largo periplo que evidencia las complejas relaciones entre España y el régimen chavista. La trayectoria de Cubillas es un reflejo de la historia reciente de la banda terrorista y de cómo algunos de sus miembros, como expone el caso de la víctima de Txeroki, Marisa Guerrero, han eludido sus responsabilidades.

El etarra más buscado en la década de 2010

Entre los años 2010 y 2012, Arturo Cubillas se convirtió en uno de los terroristas de ETA más buscados por la justicia española. La Audiencia Nacional investigaba la relación entre la banda terrorista y las FARC en suelo venezolano, una colaboración que presuntamente contaba con el visto bueno del entonces presidente Hugo Chávez. Según la causa, Cubillas era una pieza clave, encargado de "acoger y adiestrar a los etarras" que llegaban a Venezuela, entrenándolos en campamentos de la guerrilla colombiana.

La notoriedad del caso fue tal que ocupó numerosos espacios informativos en la época. Una pieza informativa de entonces recogía cómo “el gobierno de Hugo Chávez investigará finalmente al colaborador de ETA, Arturo Cubillas”. A pesar de la promesa, la investigación nunca tuvo consecuencias reales para el etarra.

La investigación judicial acumuló testimonios que llevaron a España a solicitar su extradición. Sin embargo, el gobierno de Venezuela se negó a entregarlo, alegando que Cubillas ya tenía nacionalidad venezolana. Además, el régimen chavista le otorgó un puesto de funcionario en el Ministerio de Tierras. La situación fue tal que incluso el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó públicamente su queja por la "falta de colaboración de Caracas", como recuerdan algunas crónicas sobre las relaciones del dirigente socialista con Venezuela.

Un refugio pactado que duró 40 años

La llegada de Cubillas a Venezuela se remonta a 1989. Tras ingresar en ETA con solo 20 años y participar en varios atentados, huyó a Francia, desde donde fue deportado a Argel. Este movimiento se produjo tras el fracaso de las conversaciones entre ETA y el gobierno de Felipe González.

Fue entonces cuando González alcanzó un acuerdo con el presidente venezolano de la época, Carlos Andrés Pérez, para que el país sudamericano acogiera a decenas de etarras como parte de una amnistía encubierta. Cubillas fue uno de los beneficiados y se estableció allí, donde como anécdota montó un bar llamado 'Ockers', un homenaje a su comando de ETA.

La protección del chavismo ha sido una constante. El que fuera jefe de los servicios de inteligencia de España, Jorge Descallar, relató en sus memorias cómo en 2002 viajó a Caracas para entregar a Chávez una lista de terroristas localizados para su detención. Según su relato, "cuando se presentaron en sus casas, todos habían desaparecido", lo que le hizo pensar que alguien del Palacio de Miraflores les había avisado.

PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA José Luis Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el Palacio de Miraflores de Caracas

Regreso a Euskadi y defensa del chavismo

Tras el cese de la actividad armada de ETA en 2011, muchos terroristas fugados por el mundo, incluido Cubillas, pidieron a sus abogados que revisasen sus causas pendientes. A medida que fueron prescribiendo, regresaron al País Vasco, en muchos casos sin rendir cuentas, lo que ha llevado a denunciar que hay "asesinos múltiples que te puedes encontrar por la calle". Cubillas volvió a Euskadi en 2019.

Lejos de cambiar, Cubillas sigue implicado en la defensa del chavismo desde Euskadi. Tras la operación de Maduro, lanzó un manifiesto con otros 25 etarras que estuvieron en Venezuela criticando a Estados Unidos.

Según la investigación del periodista Alejandro Requeijo, existe un perfil de Twitter atribuido a él, aunque no confirmado, que es extremadamente violento. Desde esta cuenta, se "pide la muerte de opositores", como la líder venezolana María Corina Machado, o de políticos españoles como Cayetana Álvarez de Toledo”.