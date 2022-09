Sergio Vañó, tricólogo: “Hombres, lavaos el pelo todos los días; mujeres, al menos tres veces a la semana”

¡Llega el otoño! Y es posible que te alarmes cuando te pasas el peine o el cepillo y veas que se ha llenado de pelo, entonces se encienden todas las luces de alerta. ¡Alopecia llegando, hay que evitarla! Y rápido a comprar ese champú que jura y perjura que con él la calvicie se detiene, que se acabó la caída del pelo y tendrás el cabello más resistente jamás visto.

Pues bien, estás siendo víctima de falsedades, repetidas muchas veces pero falsedades al fin y al cabo. Hay muchos mitos sobre el pelo y en Fin de Semana con Cristina vamos a conocer lo que realmente ocurre con él gracias a Sergio Vañó Galván, dermatólogo, tricólogo y cirujano capilar, director de la Unidad de Tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal: “El otoño es un momento muy particular en el ciclo capilar, realmente sí observamos que hay un aumento de la caída de pelo, pero es algo fisiológico, no debe preocuparnos. Se produce el efluvio telógeno, una caída transitoria de cabello que ocurre en los mamíferos y suele ser a mediados de agosto curiosamente. Esto no implica que el paciente vaya a desarrollar una alopecia, sino que ese pelo que se pierde se va a renovar los siguientes meses; este periodo dura entre dos y cuatro meses y no es signo de alarma, que debería llegar cuando el paciente nota pérdida de la densidad capilar en alguna zona, clareos en el cuello cabelludo”.

Por ello el experto recomienda lavarse el pelo asiduamente en esta época del año: “Es una medida muy buena y a los pacientes les recomendamos lavarse el pelo con más frecuencia porque el pelo que está destinado a caerse debe caerse para que vuelva a crecer en fase de crecimiento”.

Sobre si la calvicie se hereda, el doctor detalla que “existen más de 100 tipos de alopecia. La más frecuente es la androgénica de causa hormonal y genética, que no se puede prevenir pero sí tratar precozmente. Para tratarla hay tratamientos médicos nuevos muy seguros sin necesidad de cirugía para mejorar la densidad capilar tanto en hombres como mujeres, al año el pelo engrosa y está mejor”.

Otro de los mitos es que cortarse el pelo con frecuencia hace que crezca más rápido, como explica el doctor Vañó: “El motivo por el que cortar el pelo no influye en su velocidad de crecimiento es que este crecimiento depende, en realidad, de otros factores que nada tienen que ver con el largo actual. Principalmente, la genética, la alimentación, el estrés y, por supuesto, la salud general de la persona. Lo que hagamos de cuero cabelludo para fuera no va a influir a la raíz, que está a 4 milímetros bajo la piel. El uso de complementos no va a perjudicar ni beneficiar a la raíz, no influye la periodicidad del corte de pelo y la alopecia”.

Otra de las grandes preguntas que se hacen muchos es si lavarse el pelo a diario puede hacer que se caiga más: “No, el lavado ayuda a eliminar no solo la grasa producida por las glándulas sebáceas, sino también células muertas, suciedad y contaminación del ambiente, y productos que nos hayamos aplicado como lacas o espráis. Hacer una limpieza ayuda entonces a evitar la proliferación de microorganismos que pueden provocar infecciones. Recomendamos que los hombres lo hagan a diario y las mujeres o bien a diario o tres veces en semana”.