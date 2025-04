El sencillo gesto que puede salvar tu relación de pareja si tenéis hijos y os habéis olvidado el uno del otro: "No es tarde"

En estos días, en los que estamos compartiendo más tiempo en familia, se pone a prueba la solidez del vínculo de la pareja: ¿no te parece? Lo que antes era un 'nosotros dos', se transforma en una intensa rutina centrada en los hijos. ¿Cómo puede una pareja sobrevivir a esa rutina sin perder su esencia? Intentamos analizar todo ello en 'Fin de Semana' con la psicóloga Diana Jiménez. Es experta en niños, adolescencia y familia.

Dice que la fórmula es fácil. Hay que tener intención porque "la pareja no va a sobrevivir si estamos en piloto automático. Con pequeñas citas, conversaciones, sin el móvil delante. No esperar a que surja el momento. Crearlo".

Encontrar ese tiempo de dos, es difícil. En la vida hay que mantener las cosas "y tenemos que agendarnos y hacer un hueco en nuestro día a día".

Hay diversos estudios que concluyen que hay una disminución en la calidad de la relación. Por eso, tenemos que fijarnos en los detalles. De hecho, indica que "cuando tenemos hijos hay cambios a todos los niveles. Duermes menos, hay más exigencia y no es que la relación se estropee, sino que cambia. Esos son los indicadores de que algo puede ir a peor".

¿Y cómo es esa pareja que se transforma después de la llegada de los hijos? Responde que el romanticismo cambia de forma. "Un mensaje tonto durante el día, un desayuno en silencio... podemos mandar un emoticono. El truco es entender que el amor no muere. Se transforma".

"hay que escoger bien los momentos para sacar el tema"

Respecto al modo en el que se pueden distribuir de forma equitativa de las tareas para no distanciarnos de las parejas, explica Diana Jiménez que esa tensión viene porque no reconocemos el papel de cada uno. "Llega un momento que, por el día a día, se olvidan de hablar de ellos. No se habla desde el 'yo necesito'. Es el reproche el que habla. Hay que escoger bien los momentos para sacar el tema y no sacar temas serios cuando estamos cansados. Tenemos que tener un arte para eso".

La mirada entre la pareja, por tanto, se transforma. Un ejemplo claro de ello es que, cuando nos convertimos en madres, solamente tenemos ojos "para esa criatura. Y no hay ojos para esa pareja. Los primeros meses todavía hay mucho amor en el ambiente. Sin embargo, cuando hace mella la falta de sueño y el tener que volver al trabajo, empezamos a darnos cuenta de que no llegamos a todo".

Al final, dejamos que los días pasen "y si esto no lo paramos...llegamos a una crisis matrimonial y es un desconocido para ti. Ya no hay nada que os una. Más allá de haber tenido ese hijo".

"podemos hacer muchas cosas para reconectar la pareja"

El humor también es muy necesario. Apoyarnos entre nosotros y reírnos cuando es necesario. Tener en cuenta que la pareja es un equipo. Buscar momentos "en los que tener esas conversaciones. Agendarnos aunque sean 15 minutos a la semana. Nos parece poco y, en el día a día, no lo hacemos. Es lo mejor. Podemos hacer muchas cosas para reconectar a la pareja y darle el lugar que tiene que ocupar".

Así, y con este sencillo gesto, podemos salvar nuestra relación de pareja. Dedicándonos, fíjate, 15 minutitos aunque sea a la semana.

En la mayoría de ocasiones, incide, "no es tarde. Hacer pequeños gestos diarios. Empezar con obligarnos a irnos juntos a la cama, por ejemplo, todas las noches. Cada vez hay más desconexión. El simple gesto de compartir momentos. Levantarte por la mañana y que haya una mirada cómplice. Y de despedida".

Por último, reivindica esta psicóloga en 'Fin de Semana' que "reconectar es posible".