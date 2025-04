Este es el tiempo que debes esperar para hacer un posgrado y multiplicar tus oportunidades laborales: lo revela un experto en RRHH

Hablamos de trabajo en 'Fin de Semana'. ¿Sabes que España tiene la mayor tasa de sobrecualificación de la UE? Pensamos que con una buena formación podemos acceder a mejores puestos, pero la realidad se encarga de desmontar esta idea.

Ponemos rostro a estas premisas. María es una joven de Valladolid. Tiene estudios superiores en Química. Pero no trabaja en lo suyo. Da clases a alumnos de Secundaria y Bachillerato. Nos decía que está sobrecualificada porque "lo cierto es que me formé durante años para dedicarme a la investigación o a la industria. Y no estoy ejerciendo como química".

María, por otro lado, es otra chica que pasa una situación similar a la de María. "En España se nos ha transmitido que tener una carrera universitaria garantizaba un futuro laboral. No han tenido en cuenta la realidad de mercado. Hay un desfase entre la formación académica y la demanda real", relataba.

Universidad Loyola Clases en la Universidad Loyola en Andalucía

Los datos no mienten. Más de un tercio de los trabajadores españoles está infrautilizado. Es un talento desaprovechado y un sistema que no siempre responde. José Canseco es experto en RRHH y profundizamos sobre este asunto en 'Fin de Semana'.

Al comienzo de su intervención ha explicado por qué no es sinónimo de empleo tener un título universitario. Indica que hay varios problemas. Un problema histórico. "Estas últimas generaciones hemos empujado a nuestros hijos a formarse mucho más y que tengan mejores puestos de trabajo y salarios; hasta temas que tienen que ver con las estructuras de las compañías y cómo está evolucionando el sistema educativo en España. Son un conjunto de factores".

"nuestro mercado laboral no es del todo eficiente"

El experto recuerda que la entrada de la mujer al mercado laboral ha sido más tardía. Y los déficits del mercado laboral "ha hecho que siguientes generaciones se formen mucho más. Esta es la razón fundamental. Otra cosa es porque los jóvenes que salen ahora al mercado laboral a veces no encuentran una salida del mercado. Nuestro mercado laboral no es del todo eficiente y, en algunos casos, los grados en los que estos jóvenes estudian, no están adaptados a la realidad de lo que el mercado necesita".

Y esto, incide, es un problema muy importante. No es tanto sobrecualificación. Se trata, más bien, de una sobretitulación.

Canseco ha apuntado a otro problema. Y es que nos formamos para puestos de trabajo que no existen. El problema es de lo académico y lo empresarial. Sí es cierto, cuenta, "que cuanto más se forma uno, más oportunidades laborales y profesionales tiene. Pero fijaos que cuando alguien que está saliendo del instituto y va a la universidad. O quiere estudiar un posgrado... ya va en función de hacia donde quieres llevar tu carrera profesional".

Hay gente que estudia ese posgrado recién salido de la universidad. Dice que esa no es la vía. Que hay que esperar "dos-tres años para buscar, para tener muchos puestos de trabajo". Por tanto, el tiempo idóneo que plantea esperar para multiplicar las oportunidades laborales son 2-3 años.

Añade que cuando llevas 2,3,4 años "trabajando en un nivel básico, haz ese máster. O ese posgrado. Y una vez has complementado tu formación, en esa lógica de carrera, si quieres fórmate otra vez. Lo que en ocasiones ocurre, es que la gente se forma en muchas cosas. Y no hay una coherencia".

No te pierdas más claves sobre la sobrecualificación en el audio adjunto.