Santiago Soria: “El cambio climático ha favorecido la presencia de árboles donde no solían estar”

Vaya verano de sequía que llevamos, es que no ha caído nada. Los embalses bajo mínimos, campos amarillos y árboles en un estado muy precario... el paisaje es muy triste. Y a todo eso se suma que has vuelto de vacaciones y te has encontrado una desagradable sorpresa: tus plantas están secas, al borde de la muerte. Bueno pues no desesperes porque hay esperanza entre tanta tristeza. Nos la va a contar en Fin de Semana con Cristina Santiago Soria, subdirector general de Parques y Viveros del Ayo. de Madrid: “Es normal que los árboles anticipen la caída de hojas cuando hay situaciones anormales como esta. La ola de calor y la sequía hacen que las raíces no encuentren agua y se defienden tirando hoja. No es normal pero no es algo nuevo y ha habido olas de calor tremendas como esta. Suponemos que el año que viene habrá menos hojas porque no ha habido tiempo suficiente para tener reservas”.

Sobre qué ocurrirá con plantas como las hayas, que no resisten este nuevo calor, Santiago explica que “si esto fuera a más irían subiendo en altitud hasta encontrar agua, y llegando al extremo tendríamos muy pocas hayas centralizadas en sitios concretos, pero no llegaremos a eso. Lo normal es que no desaparezcan y se reduzcan en sitio”.

Otra duda cuestionada es si habrá que cambiar de arbolados y qué ocurrirá con los ecosistemas, lo que explica Soria: “Creo que no. Los ecosistemas cambiarán en cientos de años pero la situación no es tan grave como para pensar que los pinares van a desaparecer. Los hayedos pueden aumentar su límite altitudinal pero hay que estar vigilante, hay mucho más peligro de incendios. Hay que tener los montes muy bien preparados para ellos”.

Para terminar, el subdirector de Parques y Viveros da los mejores consejos para tratar las plantas quemadas en casa por el duro verano: “Primero evitar sol directo y regarlas. Si está muerta pues tirarlas pero algunas rebrotan. Si queremos salvarla porque no ha muerto que tenga sombra, humedad, bien regada o incluso recubrirla con un plástico que no la toque pero la proteja”.