Sánchez define la postura de España en Múnich: rearme moral frente a la carrera armamentística

La actualidad del fin de semana ha sido analizada en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting y Beatriz Pérez Otín, dibujando un escenario marcado por movimientos políticos, protestas sociales y citas culturales.

La estrategia del PP y el pulso de los médicos

En una entrevista concedida al diario El Mundo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que está abierto a "pactos puntuales con VOX" si las urnas así lo determinan. Feijóo ha reiterado que no tienen "líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país", y ha señalado que la única excepción es Bildu.

El líder popular ha aclarado que su objetivo es un gobierno amplio sin ministros de VOX, aunque ha afirmado que "si los españoles deciden que Sánchez se tiene que ir, Partido Popular y VOX tienen que entenderse". Ha insistido en que cualquier acuerdo debe respetar la Constitución, la proporcionalidad de la representación y garantizar la estabilidad.

Los ciudadanos quieren gobiernos liderados por el Partido Popular con el apoyo de VOX"" Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular

Frente al crecimiento de la formación de Santiago Abascal, Feijóo ha subrayado que "VOX no gobierna en ningún ayuntamiento ni comunidad autónoma". A su juicio, "los ciudadanos quieren gobiernos liderados por el Partido Popular con el apoyo de VOX".

En el ámbito social, las calles de Madrid han acogido una manifestación de entre 5.000 y 6.000 médicos que protestan contra el estatuto marco de la ministra de Sanidad, Mónica García. Los facultativos reclaman un estatuto propio como antesala de la huelga nacional de cinco días ya anunciada.

Los profesionales denuncian que el borrador no refleja su singularidad y exigen "una regulación de la jornada justa, que cuente en su totalidad sin trucos, con una auténtica regulación de las guardias que facilite que computen como tiempo trabajado para la jubilación". La presión aumenta con datos como las más de 8.000 plazas de médicos sin cubrir en Madrid.

Europa, entre la alianza con EEUU y el "rearme moral"

Desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, el secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha lanzado un mensaje para disipar los temores sobre el futuro de la OTAN. "América está trazando el camino a un nuevo siglo de prosperidad, y una vez más queremos hacerlo con vosotros, nuestros queridos aliados", ha declarado.

Rubio ha pedido una "alianza renovada" para hacer frente a lo que ha calificado como "errores del pasado", como las políticas de libre mercado o la apertura de fronteras que, en su opinión, han debilitado a Occidente. La reacción de los líderes europeos ha sido mixta, con voces que piden reforzar la autonomía estratégica.

Desde mi punto de vista, esto es un error histórico, y os lo ruego, parad la carrera armamentística"" Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

En una línea opuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado un posible rearme nuclear como una apuesta "peligrosa y excesivamente costosa". En su intervención ha sido tajante: "Desde mi punto de vista, esto es un error histórico, y os lo ruego, parad la carrera armamentística".

Como alternativa, Sánchez ha defendido un "rearme moral" basado en la cooperación, la diplomacia y el derecho internacional, y se ha opuesto a subir el gasto militar al 5 por 100. Ha confirmado que España aumentará progresivamente su inversión en defensa, pero sin desviar recursos de otras prioridades internas.

Juan Carlos I y la final del Benidorm Fest

En otro orden de cosas, el periodista Carlos Herrera ha informado desde Abu Dabi de su encuentro con don Juan Carlos, quien le ha transmitido que se encuentra "excelentemente bien". Además, el rey emérito ha anunciado que "volverá pronto a España", confirmando que ese es "su mayor deseo".

El exmonarca, de 88 años, ha atribuido sus limitaciones de movilidad a los "achaques normales de su edad", añadiendo que "ya le gustaría tener 20 años, pero es que no los tengo". Su mensaje llega tras la polémica por su ausencia en el funeral de Doña Irene de Grecia y la difusión de una foto reciente con José María Aznar.

Finalmente, el panorama musical ha estado protagonizado por la victoria de Tony Grox y Lucicalis en el Benidorm Fest 2026 con su canción "te amaré". El dúo se ha hecho con el micrófono de bronce y un premio de 150.000 euros, aunque se ha recordado que no representarán a España en Eurovisión por la participación de Israel.