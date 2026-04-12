¿Quién manda en Irán? El misterio sobre el estado de Mojtaba Jamenei tras el bombardeo al complejo del líder

La actualidad del fin de semana ha sido analizada en el programa 'Fin de Semana' de COPE, donde la periodista Beatriz Pérez Otín ha desgranado ante Cristina López Schlichting varias claves informativas que abarcan desde la política internacional hasta la situación en España.

Incertidumbre en Irán y tensión con Israel

Uno de los focos se sitúa sobre el líder iraní, Mochtabá Jamenei, de quien se rumorea que sufrió graves heridas en el bombardeo del pasado 28 de febrero. Según la agencia Reuters, el dirigente presentaría heridas faciales y lesiones en las piernas tras el ataque, aunque su entorno asegura que "se mantiene mentalmente activo" y participa en decisiones clave sobre la guerra y las negociaciones con Washington.

Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que podría haber perdido una pierna, pero la información no ha podido ser verificada de forma independiente. La ausencia de imágenes o apariciones públicas recientes de Jamenei alimenta la incertidumbre sobre su estado real y su capacidad para consolidar su autoridad en un momento crítico para Irán.

En el plano diplomático, el Gobierno de Israel ha convocado a la encargada de negocios de la embajada de España para protestar por la quema de un muñeco de Benjamín Netanyahu en la fiesta de la quema de Judas en el Burgos, Málaga. El Ministerio de Exteriores israelí ha calificado el acto como "una muestra de odio antisemita atroz" y ha acusado al Gobierno español de mantener un "silencio cómplice"

La alcaldesa de la localidad, María Dolores Narráez, explicó a EFE que la quema del muñeco, de 7 metros de altura y relleno con 14 kilos de pólvora, simboliza un mensaje de "no a la guerra, al genocidio". Además, recordó que en años anteriores se quemaron figuras como la del expresidente estadounidense Donald Trump.

Treguas, elecciones y reconocimientos

Mientras tanto, en el marco de la Pascua Ortodoxa, Rusia y Ucrania han realizado un intercambio de 350 prisioneros, con 175 soldados por cada bando. La operación, mediada por los Emiratos Árabes Unidos, se produjo tras el anuncio de un alto al fuego temporal por parte de Vladímir Putin, una medida que Kiev aceptó con cautela.

En Hungría, las elecciones de este domingo se presentan decisivas con la irrupción de Peter Magyar, un exmiembro del entorno de Viktor Orbán que ahora amenaza su hegemonía. Magyar, con un discurso de regeneración institucional y acercamiento a la Unión Europea, lidera las encuestas y podría poner fin a 16 años de gobierno de Fides.

Por otro lado, el rey emérito don Juan Carlos ha recibido en Francia el premio especial del jurado del libro político por sus memorias, tituladas 'Reconciliación'. Durante la entrega, defendió la necesidad de escribir su historia en primera persona para dejar constancia tanto de sus logros como de sus errores y reivindicó su papel en la transformación democrática de España.

Juan Carlos I durante la entrega de un premio literario por su libro de memoriasEuropa Press

En su discurso de aceptación, el emérito admitió que el presente no le abruma, aunque a veces le entristece y lanzó una clara alusión a las críticas que recibe en España con la frase: "Nadie es profeta en su tierra".

Nadie es profeta en su tierra"

Movimientos en la política nacional

En clave nacional, el PSOE de Extremadura ha elegido a Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general, quien se impuso en las primarias a Soraya Vega con casi un 59% de los votos. En su primer mensaje, Sánchez Cotrina fijó como objetivo la recuperación de la Junta de Extremadura y aseguró: "No tenemos ni un solo motivo para celebrar absolutamente nada".

No tenemos ni un solo motivo para celebrar absolutamente nada"

Finalmente, la actualidad política está marcada por la próxima visita a Madrid de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Su agenda incluye reuniones con Alberto Núñez Feijóo (PP), Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid) y Santiago Abascal (Vox), pero, de momento, no con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo ha señalado a través del ministro José Manuel Albares que "no tendría ningún inconveniente en recibirla si lo solicita formalmente", una postura que evidencia la distancia institucional con la visita. Machado también participará en un acto con la diáspora venezolana en España, un colectivo que supera el medio millón de personas.