El misterio que rodea la sala 56 del Museo del Prado: Esto es lo que sienten los vigilantes al pasar por ella

El Museo del Prado está exactamente a 650 metros de los estudios centrales de la Cadena COPE. La pinacoteca es una de las más importantes e impresionantes del mundo, y a nuestro invitado le pareció el lugar más acogedor de Madrid cuando llegó desde Teruel a estudiar la carrera de ciencias de la información.

Lo que probablemente jamás imaginó es que se tropezaría con una misteriosa aventura que aún hoy le ronda por la cabeza y que transforma de manera magistral en novelas. Esta es la segunda en la que encontramos a Luis Fovell, un misterioso maestro que enseñó a Javier Sierra que detrás de cada obra hay un universo por descubrir. La nueva novela del escritor y periodista aragonés se titula 'El plan maestro' y tiene una pinta interesantísima.

Los oyentes más veteranos del programa saben que Javier Sierra fue colaborador de 'Fin de Semana' hace más de diez años. Ahora lo es en Herrera en COPE, donde cada semana descubre historias curiosas sobre hechos, fechas y descubrimientos históricos muy interesantes. Además, el turolense es un escritor reconocido en todo el mundo con nada más y nada menos que once novelas a sus espaldas, entre las que se encuentra 'El Fuego invisible', que le llevó a ganar el Premio Planeta. Además, con ese libro también se metió de lleno en el tep ten de los libros más vendidos en Estados Unidos...

Equipo de 'Fin de Semana' Cristina L. Schlichting y Javier Sierra en el estudio de COPE

La novela se adentra de nuevo en un mundo de arte y misterio, engancha de principio a fin y recupera a Luis Fovell, un personaje literario que tiene que ver con el Museo del Prado. Luis pasa por muchas cosas y con él descubrimos historias sorprendentes. Sin embargo, Javier Sierra ha hablado de muchas otras cosas a lo largo de la entrevista.

Por ejemplo, algunas anécdotas relacionadas con secretos inquietantes del Museo del Prado. Y, más en concreto, con sus trabajadores. Principalmente los que "hacen la ronda de noche". En ese caso, les toca "sacar a todos los visitantes a las ocho de la tarde porque tienen que hacer una inspección exhaustiva para asegurarse de que no se haya quedado nadie dentro de la pinacoteca", ha comenzado explicando el escritor.

¿Y qué pasa cuando se vacía el museo? "Siempre que los trabajadores pasan por la sala 56, que es la sala de los boscos, se sienten observados. Y como de vez en cuando a mí me ven por allí, me preguntan si hay algún espíritu o alguna cosa, pero no. Yo sé por qué se sienten observados", aseguraba Sierra. "En el centro del tríptico del Jardín de las Delicias hay un lago que tiene una geometría que dibuja una esfera azul muy prominente. Si lo ves de refilón, parece un ojo gigante y lo cierto es que el Bosco lo pintó a propósito. En el fondo es una metáfora sutil del ojo de Dios que observa a la creación que se está expandiendo bajo su mirada", una historia realmente impresionante.

Obviamente, al escuchar todo este relato "los vigilantes flipan y les encanta", ha asegurado el escritor. Sin embargo, ha habido muchísimos más misterios como este a lo largo de la historia del arte, en ámbitos como la pintura, la música, la literatura, el cine, la escultura o la arquitectura.

