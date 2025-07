Los romanos eran de viajes organizados: peregrinaciones, visitas a pirámides y baños en balnearios

"Primero de todo, hay que dejar claro que la inmensa mayoría de los romanos no tenían vacaciones, ni podían irse a ningún sitio. Con, suerte a su pueblo, como hacemos algunos todavía. Pero, por lo demás, eran muy como nosotros", nos aclara nuestro romano favorito.

Sin embargo, una cosa no quita la otra. Y según nos ha trasmitido el historiador cuando el sueldo se lo permitía, en casa precisamente no se quedaban. Y es que no sólo eran tanto de playa como de montaña es que también "preparaban viajes y peregrinaciones, visitaban las pirámides, disfrutaban de los juegos olímpicos e incluso tomaban baños en balnearios".

TE PUEDE INTERESAR La receta que nos propone Paufeel para sorprender este verano: ceviche de gambones con mango y aguacate

Precisamente viajaban a balnearios a tomar las aguas para curarse, como el yacimiento de As Burgas en Orense, dónde todavía hay a día de hoy piscinas romanas con gradas del siglo I, junto a otras modernas donde todavía se puede disfrutar de las aguas termales a 67 grados, como hacían los romanos. Y es que al fin y al cabo Spa son las siglas se Salus per aquam (salud a través del agua), como ya hemos comentado en otras ocasiones.

"Otro destino muy típico era ir a Olimpia a hacer turismo deportivo. Estaba masificado, pero las mujeres no podían acudir y se ponía todo carísimo. Aun así, cada cuatro años estos lugares se llenaban de gente para ver a los atletas", trasmite Álvarez. Los juegos, se estuvieron celebrando desde el 776 a.C. Hasta el 393 d.C., cuando el emperador hispano Teodosio I los prohibió, porque estaban dedicados a los dioses del olimpo, por eso se llaman todavía: olímpicos.