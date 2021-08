La realidad tras la retirada de helados por tener sustancias no aptas para el consumo

Verano implica helados, eso es (casi) indiscutible. Pero claro, la alarma ha llegado cuando han sido retirados varios productos por tener aditivos tóxicos, ¿cómo ha sido esto?

Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos, además de autora de ‘Come seguro comiendo de todo’, se lo explica a Rosa Rosado en Fin de Semana: “El problema no es que el óxido de etileno sea un aditivo, no lo es, es un producto que ha contaminado determinado lotes de un aditivo, el E-410, un aditivo perfectamente seguro. El problema ha estado, exclusivamente, en algunos lotes que se han visto contaminados por este óxido. Ahí empezamos aclarando que no están todos contaminados, no hay que buscar en todas las etiquetas el E-410 para evitar este aditivo”.

“Ahora mismo cualquier helado a la venta no está contaminado precisamente porque se han retirado los que sí lo estaban”, detalla Robles, que añade que “se ha lanzado el mensaje a los consumidores porque es posible que algunos tuvieran helados desde mayo o abril en su congelador y sí estuvieran contaminados, pero desde luego los que hay ahora a la venta no suponen problema alguno”.

Si vemos alguno que tenga E-410 no hay que tirarlo, aclara Beatriz, “debemos consultar si está dentro de la lista que han facilitado las marcas afectadas para ver si es de uno de los lotes afectados. No todos los helados con E-410 están contaminados. Son listas que se han públicas bien a través de las webs de las marcas o, si lo queremos hacer más fácilmente, a través de AESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde vamos a encontrar un apartado que nos lleva directamente a las webs de las marcas afectadas, metemos el número de lote y vemos si está o no en la lista”.

“El problema ha sido que, como es una alerta que no supone un peligro grave ni inminente para los consumidores, se ha estado haciendo una evaluación del riesgo desde la Comisión Europea, la cual ha determinado que, como el óxido de etileno es un contaminante que no debería estar en los productos, pues no pueden considerarse seguros, pero debemos tener en cuenta otra cosa: si hemos consumido helados con este contaminante no debemos preocuparnos porque aparece en cantidades mínimas y, además, el problema es el consumo continuado y a largo plazo, así que no vamos a tener un problema”, aclara la experta en alimentos.