Ramón Arcusa (Dúo Dinámico): “Por ‘15 años tiene mi amor’ y la corrección política nos acusaron de pedófilos”

Una de las cosas que se ha llevado por delante el coronavirus es el homenaje debido a uno de los grandes españoles, a un grande de la literatura. Este año se cumplía el centenario del genial Miguel Delibes, había muchas cosas programadas pero habrá que esperar unos meses.

Al tratarse de él siempre podemos acudir al placer de la lectura, o de la relectura por supuesto. Los responsables de un twist relacionado con él son dos cantantes españoles, uno de los cuales lo hemos traído a Fin de Semana con Cristina: Ramón Arcusa.

Él y Manuel de la Calva son responsables de la primera canción que nos dio el triunfó en Eurovisión y del himno que ha sonado tanto en la pandemia, ‘Resistiré’.

Ramón, desde Miami, le ha contado a Cristina que “pensábamos viajar a España para un concierto pero no hemos podido, no hay vueltos y lo de nadar nos queda algo grande para nuestra edad”. Además, ha desvelado que el himno de la pandemia ha sonado “en toda América, desde luego en América Latina, Portugal, Francia, Hungría y en Suecia, donde además han hecho la mejor versión de todas, la más musical y completa, suena como si la hubiera cantado ABBA”.

El cantante ha reconocido que “es cierto que en España no tenemos fama de cuidar a nuestros artistas, y hemos pasado por épocas menos buenas. Somos como el Guadiana, que hay gente que nos dice ‘ah, el Dúo Dinámico, esto existe aún’, aunque siempre hemos estado trabajando haciendo música a nuestra manera, nuestras canciones y también haciendo música para otros haciendo de productores desde el 73 al 78. De hecho nos volvieron a llamar porque la gente ya estaba aburrida de la canción protesta y nos marchamos por eso, porque siempre nos preguntaba ‘¿qué mensaje quieren llevar con esta canción?’, llegó un momento en que nos referíamos a otras canciones para que lo supieran. Ellos querían una misiva política, música protesta y muy trágica”.

Arcusa ha relatado que ‘Resistiré’ tiene relación con Camilo José Cela: “Manolo dice que fue escuchando a Cela que dijo esa frase en tv, ‘quien resiste, gana’, pero luego hablando con el autor de la letra, Carlos Toro, resulta que la frase no era de Cela sino que la ‘copiaba’ de un individuo llamado Aulo Persio Flaco que vivió en los tiempos de Roma y que la dijo. Yo quiero destacar que es posible que no haya en todo el diccionario una palabra de cuatro sílabas con más potencia que ‘Resistiré’. Reto a los oyentes a que manden palabras a que manden palabras más fuertes”.

La autobiografía de Ramón es ‘Soy un truhán, soy un señor’, de Julio Iglesias, ¿por qué ese título? “Un poco para provocar”, reconoce Ramón, que añade que “la canción es mía, letra y música, de arriba abajo. Hice el arreglo y la producción y Julio la cantó maravillosamente bien, hizo un éxito importante, pero la canción es mía. Era un truco para que todo el mundo se fijara en el título y preguntara por ello”. “Ahora no soy ni más truhán ni más señor, estoy al 50 % de todo. Todos tenemos un poco de una cosa y de la otra, es una frase que define muy bien a las personas, no podemos presumir de nada”.

Este año Ramón cumple Bodas de Oro con su mujer, Shura Shall: “En realidad tenemos dos bodas de oro que celebrar: nos casamos en febrero en Inglaterra con su familia, y en septiembre en Palma de Mallorca por la Iglesia con la familia española. Hemos cumplido 50 años felices, contentos, nos queremos, tenemos muchas cosas en común, ahora en la pandemia hemos aprendido a cocinar y estamos genial, nos divertimos también viendo las series de una web de streaming. La clave es que dos no discuten si no uno quiere, esa es la base. Aunque a veces no estamos de acuerdo lo máximo que puede pasar es que un día no nos hablemos mucho”.

Arcusa no ha dejado de criticar a la corrección política por ser acusados de pedófilos. La culpa: la canción ’15 años tiene mi amor’. “Nos está matando a todos los niveles”, afirma sin tapujos, “hay una serie de pequeñas religiones que se han inventado, entonces has de practicarlas o eres el malo de la película y no estás en el lado correcto de la historia, y así estamos con el animalismo, con el veganismo, el feminismo radical, con el cambio climático… eso nos lleva a muchas cosas y me llevará a mí, seguramente, a escribir un segundo libro sobre ello”.

El cantante ha relatado que “en el libro explico muchos entresijos que no se conocen de ‘La la la’ de Masiel. Uno de ellos es que Juan José Rosón, cuando Serrat dijo que no iba a cantarla si no era en catalán, nos llamó a TVE para decirnos ‘estad preparados porque vais a ir vosotros a cantarla a Londres’ y tenía sentido porque era una canción nuestra y estábamos activos como dúo. Entonces la compañía de discos de Serrat dijo ‘hombre, nos hemos gastado mucho dinero en promoción con él en toda Europa, vendría bien una pista de nuestra compañía en Europa’, entonces buscaron a Masiel, que estaba en México, vino corriendo, grabamos la canción, fue a Londres, cantó maravillosamente y ganó el festival, eso fue maravilloso”.

¿El cantante más grande del mundo? Para Ramón, ‘Frankie’, Frank Sinatra: “Como estaba con Julio cuando me lo preguntó no entró en la lista. Si hubiera entrado en la lista, me hubiera callado y le diría ‘no te lo voy a decir’. En todo caso es subjetivo”.

Sobre la gira, el artista reconoce no saberlo ahora mismo: “No depende de nosotros sino de cómo vayan las cosas y lo que el Gobierno diga que hay que hacer, pero el concierto del Liceo de septiembre se ha aplazado para el 17 de junio de 2012 pero ya tengo noticias de que en agosto se van a hacer dos conciertos en España en localizaciones que ya diré. No sé cómo, supongo que en espacios muy grandes y va a parecer un queso de gruyere con tanto espacio”.

Por cierto, tiene 83 años y se mantiene como un joven: “Hemos sido siempre muy pragmáticos, más de lo que no piensa, hemos hecho cosas de la mejor manera posible y esperando que, si funcionaban, era porque estaban bien. Nunca hemos dependido de nadie ni dicho ‘la culpa de nuestro no éxito, es de otros, si algo no funcionaba era solo nuestra, y esa ha sido la base de nuestra vida”, finaliza Ramón Arcusa.